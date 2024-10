Atac armat lângă Moscova, într-o zonă în care erau mulți copii

Atac armat lângă Moscova. Sâmbătă seară, s-au auzit focuri de armă într-un parc central din orașul Pușkin, lângă Moscova. Un bărbat a deschis focul, iar copiii care se jucau în parc s-au speriat și au fugit de la fața locului.

Suspectul a fugit, iar poliția încă nu l-a găcit. Autoritățile se află deja la față locului.Până în prezent, nu există informații oficiale despre potențialele victime ale incidentului.

Shooting in the Moscow Region: Gunshots were heard in the central park of Pushkino.

În urmă cu câteva luni, 143 oameni din Moscova au murit după ce patru atacatori care purtau costume de camuflaj au deschis focul asupra miilor de persoane care se aflau într-o sală de spectacole, apoi au dat foc.

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" pic.twitter.com/RjkpHWsIqr

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024