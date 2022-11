Atac armat în SUA. Un bărbat a deschis focul într-un magazin și a ucis mai multe persoane

Un bărbat înarmat a ucis mai multe persoane într-un supermarket Walmart marţi seara, 22 noiembrie, la Chesapeake, oraş din statul american Virginia. Autoritățile americane au anunțat că și atacatorul a murit în urma incidentului din magazin. „Poliţia din Chesapeake confirmă un incident cauzat de un atacator înarmat, cu decese la Walmart pe Sam’s Circle. Atacatorul a decedat”, a transmis primăria oraşului Chesapeake pe Twitter.

Autoritățile nu știu exact nunărul de persoane rănite în urma atacului armat. Totuși, postul de televiziune WAVY susține că un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că ar fi sub 10 morţi. Poliţia a primit un apel în jurul orei locale 22:12 (03:12 GMT), când supermarketul Walmart era încă deschis.

🚨 #BREAKING : A Walmart manager has shot multiple employees ⁰ 📌 #Chesapeake l #VA ⁰ Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in VA with officials saying the Manager at Walmart Started to open fire shooting Multiple employees inside pic.twitter.com/JgnCleOvz3

Aproximativ 40 de ambulanţe s-au deplasat la faţa locului. A fost desfăşurată o amplă operaţiune a poliţiei. Chesapeake se află în sud-estul statului Virginia. Este un oraş care are 250.000 de locuitori şi face parte din aria metropolitană a Virginia Beach-Norfolk.

Bărbatul care a deschis focul în magazin s-a sinucis cu aceeași armă după tragicul eveniment. El ar fi ocupat postul de manager al magazinului. Cu toate acestea, nu se știe exact care este motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest. Senatoarea locală Louise Lucas s-a declarat „absolut devastată” de ceea ce a descris ca fiind cel mai recent „atac armat în masă” din Statele Unite. „Nu voi avea liniște până ce nu vom găsi soluții pentru a încheia această epidemie de violență cu arme de foc din țara noastră”, a precizat ea, într-o postare pe Twitter.

We’re only a few hours into the response, so we don’t have all the answers yet. Chesapeake Police continue their investigation into the active shooter event at Walmart on Sam’s Circle. We do know there are multiple fatalities plus injuries and the shooter is confirmed dead.

— City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022