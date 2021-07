În centrul atenţiei va fi cometa Bernardinelli-Bernstein, de 1.000 de ori mai mare decât o cometă obișnuită. Conform ultimelor calcule ale cercetătorilor, ea va ajunge în apropierea astrului în 2031.

Cometa a fost reperată pentru prima dată în 2014, la o distanță de 4 miliarde de kilometri de Sistemul solar. De-a lungul celor 7 ani, corpul ceresc a călătorit un miliard de kilometri în direcția noastră.

În ciuda dimensiunii sale, astronomii spun că nu este periculoasă și că va putea fi văzută doar cu un telescop performant. Observaţia rămâne valabilă chiar și în etapa sa cea mai luminoasă.

Privilegiul astronomilor contemporani

„Avem privilegiul de a fi descoperit, poate, cea mai mare cometă văzută vreodată – sau cel puțin una mai mare decât oricare pe care am studiat-o până acum – și de a fi zărit-o suficient de devreme încât să o putem privi evoluând, pe măsură ce se apropie și se încălzește.

Aceasta nu a mai vizitat Sistemul solar de mai bine de 3 milioane de ani”, a declarat Gary Bernstein, cercetătorul care a descoperit cometa, conform The Independent. Pentru cei pasionaţi de astronomie trebuie spus că această cometă provine din Norul lui Oort.

„Norul lui Oort (uneori numit Norul Öpik–Oort) descris pentru prima dată în 1950 de către astronomul olandez Jan Oort, care a presupus existența unui nor de obiecte transneptuniene ce înconjoară Soarele la distanțe cuprinse între 2.000 și 200.000 au (0,03 până la 3,2 ani-lumină).

Este împărțit în două regiuni: un nor intern sub formă de disc (sau norul Hills) și un nor sferic exterior Oort. Ambele regiuni se află dincolo de heliosferă și în spațiul interstelar.

Centura Kuiper și discul împrăștiat, celelalte două rezervoare de obiecte transneptuniene, sunt situate la o distanță de aproximativ o sută de ori mai aproape de Soare decât se află norul Oort”, se arată pe ro.wikipedia.org.

Cercetătorii sunt uimiţi de măreţia cometei

Comunitatea științifică susţine că Norul lui Oort înconjoară Soarele între 0,03 și 3.2 ani lumină distanță şi este dispersat până în extremitățile îndepărtate ale Sistemului solar de către mișcările lui Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.

Revenind la cometa Bernardinelli-Bernstein, se pare că aceasta este cel mai mare membru al Norului lui Oort detectat vreodată. Totodată, este prima cometă care a fost detectată de la o distanță atât de mare.

„Descoperirea unor obiecte atât de mari precum Cometa Bernardinelli-Bernstein este crucială pentru propria noastră înțelegere a istoriei timpurii a Sistemului Solar”, a declarat Chris Davis, director de program pentru NOIRLab.

Altfel, amintim imaginile că în 2020, astronomii din Bârlad au atras atenţia cu o descoperire de senzaţie. Şi în 2019, astronomii au lansat alerta după ce au reperat o cometă-gigant a fost la porțile Sistemului solar.