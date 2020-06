De data aceasta, soţia lui Andi Moisescu (Pro Tv) a ieşit în evidenţă într-un subiect foarte delicat: cel în care mai mulţi artişti au fost fost infectaţi cu Covid-19.

Cazurile lui cântăreţilor Marcel Pavel şi Andrei Ştefănescu sunt binecunoscute şi i-au convins pe mulţi că nu este de glumit cu temutul coronavirus chinezesc.

Nu la fel de convinsă a fost şi Olivia Steer, care a distribuit o postare după ce mai multe persoane l-au acuzat pe artist că minte cu privire la problema de sănătate.

Amintim că Andrei Ştefănescu a fost criticat pentru că şi-a sărutat copilul înainte de a pleca la spital, după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

„Când nu-ţi înveţi bine rolul şi nu ai timp nici de repetiţii, că te cheamă ăştia deja pe scenă”, scrie în postarea de pe „GO ON, Olivia Steer”, pe care soţia lui Andi Moisescu a distribuit-o.

Ca urmare a celor întâmplate, Andrei Ştefănescu a declarat că este foarte dezamăgit, mai ales că se şi cunoaşte cu Olivia Steer, celebra militantă antivaccin.

„Mi-a venit să plâng când am văzut. Eu o ştiu pe Olivia Steer. Am rămas extrem de dezamăgit, nu îmi vine să cred ceea ce am citit…

Că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu… Spune acolo ceea ce am spus din suflet şi firesc.

Eu am dormit cu băieţelul meu în pat, fiind bolnav, pentru că nu am ştiut pentru că aşa este nenorocita asta de boală, este asimptomatică la mine.

(…) Am citit că am făcut o greşeală sau sunt un inconştient că mi-am pupat copilul când am plecat… Ştiam că plec multe săptămâni de acasă.

Am dormit cu copilul meu în pat, l-am pupat în toate zilele astea. Ce era să fac? În momentul în care am primit telefon şi mi s-a zis că sunt pozitiv să zic «hop, gata, nu mă mai atingeţi»?, când eu, cu o oră înainte, am stat cu copilul meu în braţe, neştiind că sunt bolnav.

Cum să acuzi un om că şi-a pupat copilul la plecare? Cât să fii de câine şi cât să fii de rău? Eu cu câteva zile înainte l-am pupat firesc, fără să ştiu că sunt bolnav.

Nu ai cum să mă acuzi de lucrul acesta”, a fost reacţia artistului în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.