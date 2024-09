Economie Asociația Forța Fermierilor anunță continuarea protestelor







Agricultorii din Asociația „Forța fermierilor”, care au protestat marți în mai multe zone din Republica Moldova, cerând demisia ministrului Agriculturii, Vladimir Bolea, au fost invitați de acesta la negocieri. Dar Asociația amenință că protestele vor continua până când ministrul își va da demisia.

Ministrul spune că fermierii au primit tot ce au cerut

Ministrul Vladimir Bolea spune că agricultorii se confruntă cu o situație dificilă mai ales din cauza condițiilor meteorologice, dar și că Guvernul a alocat deja 100 de milioane de lei pentru a compensa pierderile suferite de fermieri.

În plus, a mai spus oficialul, a fost creat și mecanismul de renegociere a contractelor cu creditorii, împrumuturile la bănci fiind o altă mare problemă a agricultorilor.

Vladimir Bolea a mai anunțat că în prezent se caută resurse la partenerii europeni după ce anterior le-a solicitat să creeze un Fond de solidaritate și dezvoltare pentru agricultura din Republica Moldova.

Asociația „Forța fermierilor” amenință cu noi proteste

Pe de altă parte, fermierii au anunțat că vor merge la discuțiile cu ministrul, dar că nu vor renunța la proteste. Ei solicită declararea stării de urgență în agricultură și amenință că protestele vor ajunge în fața Parlamentului, potrivit unei declarații făcute de directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, pentru „Teleradio-Moldova”.

Reamintim că, în cursul zile de marți, circa 250 de fermieri și peste 100 de tractoare au participat la proteste în raioanele Cahul, Căușeni, Criuleni, Anenii Noi și Autonomia Găgăuză.

Protestele, organizate de Asociația „Forța fermierilor”, au fost pașnice, fiind supravegheate de polițiști și carabinieri. Agricultorilor care au protestat deja li se vor adăuga cei din raionul Fălești.

„Forța fermierilor” insistă pentru demisia ministrului Bolea

„Insistăm ca ministrul Agriculturii Vladimir Bolea să demisioneze, el nu face față agricultorilor. Noi avem credite mari, iar în primăvară o să avem probleme cu băncile. Prognozele din primăvară erau că o să am o roadă de 6-7 tone de grâu la hectar, dar am avut o roadă de doar 3,5 tone. Din cauza secetei am pierdut jumătate din producția de grâu și porumb”, a declarat unul dintre protestatari.

„Solicităm să discutăm cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu șefa statului, Maia Sandu, cu premierul Dorin Recean și cu guvernatorul Băncii Naționale înainte de a ne așeza la masa de negocieri cu creditorii noștri. Nu mai vrem să discutăm cu ministrul Vladimir Bolea, el trebuie să plece”, au mai spus fermierii.

„Vor fi proteste în următoarele zile, noi planificăm să venim în fața Parlamentului cu oamenii, fără de tractoare. Vrem să vedem ce reacție vor avea cei din Parlament și Președinție”, a mai spus Alexandru Bădărău.

Autoritățile spun că starea de urgență nu e necesară

De cealaltă parte, președintele Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară Alexandr Trubca a declarat, într-un comentariu pentru „Teleradio-Moldova”, că declararea stării de urgență în agricultură nu este o soluție. „Tot ce oferă starea de urgență permite și această lege care pentru șase luni îngheață toate datoriile agricultorilor față de bănci. Noi îi vom așeza la masa negocierilor pe agricultori și creditori”, a adăugat Trubca.

El spune că, după ce va fi promulgată legea specială votată săptămâna trecută de legislativ, fermierii vor obține o perioadă de șase luni pentru renegocierea contractelor cu creditorii și o amânare a plății ratelor până la 31 decembrie 2025.