Șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, a declarat luni că e posibil ca numărul cazurilor de coronavirus să fie mai mare decât știm, întrucât multe persoane infectate nici măcar nu bănuiesc că sunt purtătoare ale virusului.

Întrebat dacă este adevărat că la fiecare un caz de coronavirus depistat mai sunt încă 10 nediagnosticate, medicul a răspuns: „Da, este adevărat, statistica așa arată. Cel puțin în perioada inițială a pandemiei, când numărul de teste nu era atât de mare, se spunea că la un caz confirmat mai sunt încă 10 nediagnosticate. Și acum, pentru că numărul de cazuri care evoluează asimptomatic e mare, e posibil să nu avem o cifră exactă a numărului de îmbolnăviri”.

„Foarte multă lume cere să vină la noi”

Cunoscut pentru bilanțul pozitiv al cazurilor pe care le-a tratat, salvând viața multor pacienți în spitalul ”Victor Babeș”, medicul a afirmat: „În secția ATI nu mai avem locuri. Pe spital, de asemenea, nu mai avem locuri, în schimb am primit de vineri o secție externă la Centrul de Recuperare Cardiovasculară, unde am primit 45 de locuri și jumătate s-u ocupat. De azi, și Spitalul Județean, secția de Arși s-a transformat în secție COVID, unde mai avem și acolo paturi.

Deci pe moment pacienți care nu sunt critici încă mai beneficiază de locuri. Au mai venit din alte județe și i-am primit atât timp cât am putut. Am fost apoi și noi plini, până să se deschidă această portiță, și n-am putut primi, că nu mai aveam unde. Nu mai știam unde să trimitem pacienții care veneau și necesitau internare în spital și oxigen”.

„Foarte multă lume cere să vină la noi că au încredere în noi și în rezultatele noastre. Cu cel mai mare drag noi am primit cât ne-a stat în putință. Când n-am avut locuri și am fost blocați, am fost nevoiți să refuzăm”, a mai declarat medicul timișorean.

Anterior, medicul afirmase că suntem într-o situație critică datorită numărului în creștere de infectări. „Suntem într-un tăvălug care a pornit într-o anumită direcție și e foarte greu să-l stopăm. De aceea, eu atrag permanent atenția că nu e în interesul nostru, ca societate, să avem atât de multe cazuri, pentru că, la un moment dat, vom fi copleșiți și vom avea foarte mult de pierdut”, a mai afirmat Musta.

Bilanțul infectărilor cu coronavirus în România a ajuns, luni, la 212.492, după depistarea pozitivă a încă 2.844 de persoane. Din numărul total al celor contaminați, 151.811 s-au vindecat, dar 6.470 au decedat și 823 sunt acum la Terapie Intensivă. După rata de infectare la mia de locuitori, cele mai afectate județe sunt: Alba, București, Cluj, Harghita, Sălaj, Timiș.

Sursa: B1TV