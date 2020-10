„Mulțumesc domnului președinte Ciolacu pentru încredere. A fost un pas difici pentru mine, dar pe de altă parte, având în vedere cariera administrativă pe care o am în spate, am considerat că am suficient de multă experență ca să pot să ajut, nu neapărat PSD, ci această țară, împreună cu mulți alți colegi, încât să avem o legislație în domeniul sănătății: accesul universal la servicii de sănătate. Fiecare din om din această țară trebuie să poată să obțină, atunci când are nevoie, unde are nevoie, fără să îl împovăreze financiar, serviciile medicale de care ar trebui să beneficieze.

Pentru acest lucru, este nevoie de o legislație, de oameni care să implementeze legistația, de finanțare, și mai presus de orice este nevoie de bună credință.

Cunosc Partidul Social Democrat, însă nu îl cunosc de mult pe domnul președinte Ciolacu. Am avut o întâlnire sinceră, dechisă, fără condiții și un lucru care m-a determinat să fac acest pas este că dânsul a înțeles un lucru pe care eu i l-am spus: mai întâi sunt medic și voi respecta întodeuna lucrurile care țin de conștiința mea preofesională, și în al doilea rând vor fi membru al PSD”, a declarat Alexandru Rafila.

Potrivit discuțiilor din partid, Alexandru Rafila va deschide lista PSD pentru Camera Deputaților în București.