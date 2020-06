În 1963, Thomas Jones Woodward, cunoscut sub numele de scenă Tom Jones, devine vocalist în trupa Tommy Scott and the Senators, cu care cântă o perioadă la Young Men Club Association din localitatea Cwmtillery din Marea Britanie.

După părăsirea trupei, începe cariera solo. În perioada în care cânta cu formaţia Tommy Scott and the Senators, Tom Jones este remarcat de Gordon Mills, care îi propune să îl reprezinte.

Mills era cel care îl lansase şi pe Engelbert Humperdinck. Vocea lui foarte răguşită şi mişcările care se asemănau cu ale lui Elvis Presley – un artist care l-a influenţat – au reprezentat câteva piedici la începutul afirmării.

În Las Vegas

În 1969, Tom Jones a susţinut pentru prima dată un spectacol în Las Vegas, la Flamingo Hotel.

Spectacolele susţinute în Las Vegas şi stilul său vestimentar, cămăşile pe jumătate descheiate şi pantalonii strâmţi au devenit marca personală a lui Tom Jones.