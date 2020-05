Asasinul celor mai sângeroşi interlopi ai lumii a vorbit şi i-a turnat. Vor să-l lichideze

Cum se transformă un adolescent obişnuit într-un asasin cu sânge rece? Într-un asasin al unora dintre cei mai sângeroşi interlopi ai lumii? Adică al cartelurilor conduse de traficanţii mexicani de droguri. Doi jurnalişti ai cotidianului The New York Times au pătruns în această lume periculoasă, în care viaţa unui om are cel mult valoarea glonţului care i-a adus moartea, şi au descifrat traseul celui care este cel mai prolific asasin din Mexic.