Așa tată, așa fiu. Băiatul lui Arnold Schwazenegger va juca într-un film de acțiune, alături de mari actori

Arnold Schwazenegger și Joseph Baena, fiul său, împărtășesc aceleași pasiuni. Tânărul de doar 25 de ani va face parte din distribuția filmului de acțiune Gunner, regizat de Dimitri Logotheti. Printre actorii care au primit un rol în acest film se numără și celebrii Luke Hemsworth și Morgan Freeman.

Fiul lui Schwazenegger îl va interpreta pe Wally, un un tânăr șerif adjunct. Potrivit publicației Deadline, personajul principal al filmului de acțiune este veteranului forțelor speciale Lee Gunner (Hemsworth). Acesta își duce cei doi fii într-o excursie cu cortul, însă lucrurile iau o turnură neașteptată. Fii veteranului dau peste un laborator de fentanil și sunt răpiți de traficanți de droguri.

Lee Gunner este dispus să facă orice, doar pentru a-și recupera cei doi fii. El se folosește de pregătirea sa specială pentru a-și salva copiii și nu se confruntă doar cu un cartel criminal, ci și cu FBI-ul și poliția locală.

Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwazenegger, lucrează în prezent ca agent imobiliar, însă a studiat actoria, din dorința de a-i călca pe urme celebrului său tată. În 2022, tânărul a primit primul său rol, în filmul SF Chariot, al lui John Malkovich. El a mai jucat și în Bully High și într-un episod din Scam Squad. Joseph Baena a primit un rol și în Called To Duty, care se află în prezent în post-producție.

Arnold Schwazenegger și Joseph Baena au mai multe pasiuni comune

Joseph Baena a apărut în sezonul trecut al emisiunii Dancing with the Stars, care i-a adus un beneficiu corpului său. Tânărul de 25 de ani a declarat pentru Men’s Health că are mai multe pasiuni comune cu tatăl său, nu doar actoria. Cei doi s-au apropiat datorită dragostei pe care o au pentru fitness și culturism. Cei doi sunt văzuți adesea împreună făcând sport.

Joseph este fiul pe care Schwazenegger îl are cu Mildred Baena, care a fost în trecut menajera actorului. Relația dintre cei doi a fost făcută publică abia în 2011, însă ei erau într-o relație de mai mulți ani, fiul lor fiind adus pe lume în 1997, potrivit dailymail.co.uk.

Arnold Schwazenegger mai are alți patru copii, din fosta căsătorie cu Maria Shriver: Katherine, Patrick, Christopher și Christina.