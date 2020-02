Spre deosebire de anii trecuți, selecția națională Eurovison de anul acesta a fost complet diferită deoarece, TVR, în colaborare cu Global Records, a desemnat artistul, artistul și piesa care va reprezenta România la ediția din 2020. Astfel, tânara Roxen va fi cea care va performa pe scena de la Rotterdam, locul unde se va desfășura ediția din 2020 a Euovision.

Cu toate că Eurovision reprezintă un concurs muzical important și o șansă pentru ca tinerii artiști să se poată face remarcați, pentru cântăreții celebri, concursul pare că nu mai reprezintă o miză chiar atât de mare.

În 2010, îndrăgita Anda Adam s-a numărat printre finaliștii selecției naționale.

„Am participat de mult, cu Connect-R. Nu a fost o prioritate pentru mine, a fost pur și simplu o întâmplare. Nu am avut o experiență superplăcută, pe care să îmi doresc să o mai repet, ca atare, pentru mine, Eurovision nu mai există. Sunt un artist care are multe alte lucruri de făcut și Eurovisionul oricum nu e în planurile mele de viitor, pentru următorii 10 ani cel puțin”, a declarat, pentru Libertatea, Anda Adam.

Nicole Cherry a ajuns cunoscută fără a participa la Eurovision.

„Până să devin cunoscută, să știi că m-am gândit să particip la Eurovision pentru a-mi face un nume. Dar după, am renunțat la idee, deoarece am avut tot felul de alte proiecte. Dar de ce nu? Poate la un moment dat voi participa. Momentan nu am avut o piesă care să mi se pară potrivită pentru Eurovision. Găsesc interesant concursul, doar că sunt un pic supărată așa, câteodată, pe români. Dacă rezultatul nu e unul foarte bun, imediat după ce au susținut foarte tare piesa aceea reușeșc să o doboare și nu mi se pare tocmai frumos”, a declarat tânăra artistă, pentru sursa citată.

Alina Eremia a participat doar la Eurovision Junior

„Am reprezentat România la Eurovision Junior în 2005, evident că ulterior mi s-a adresat întrebarea dacă mă interesează și Eurovisionul mare. Este una dintre cele mai mari competiții din Europa și este foarte urmărită, nu am în plan sau în viitorul apropiat să particip, dar cred că anul acesta o să fie foarte interesant”, consideră artista.

