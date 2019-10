Atât Vanghelie cât și Oana Mizil sunt „certați” cu justiția. Fostul primar, celebru pentru perlele și vanghelioanele sale, a fost arestat preventiv în 2015, fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi spălare de bani, soția lui a primit, în octombrie 2016, o condamnare definitivă la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese.

Oana este nepoata lui Serghei Mizil, un om de afaceri care, în trecut, a fost super-apropiat de familia Ceaușescu. iar acesta este la curent cu tot ce se întâmplă în familia fostului edil de la

După ce s-au alimentat cu mici și bere, Serghei Mizil și-a dat drumul la gură și „l-a dat în primire” amicilor săi pe Marian Vanghelie.

„A cumpărat un teren de mii de metri pătrați în Snagov și vrea să construiască un patinoar pentru fiica lui. Acesta este obiectivul principal al lui!”, le-a mărturisit Serghei Mizil prietenilor săi, care s-au arătat surprinși de proiectul lui Marian Vanghelie.

În urmă cu doi ani, Oana Mizil a dezvăluit cât de mult a luptat pentru a deveni mamă. „Am avut-o pe Maria prin foarte multă rugă. Am avut un acatist, de la un preot, un acatist foarte greu: cam cinci ore pe zi de rugăciune, în genunchi, 40 de zile fără întrerupere. În septembrie am făcut acatistul, în decembrie am rămas gravidă, după 14 ani de încercări, opt fertilizări in vitro, sarcini pierdute. Cu Maria nu am avut nimic, am făcut şi sport fără probleme“, declara, la momentul respectiv, partenera lui Marian Vanghelie.

Oana Mizil şi Marian Vanghelie au anunţat că sunt împreună la începutul anului 2012. Colegi de partid, fiecare mai fusese căsătorit o dată până să decidă să îşi refacă viaţa împreună, scrie Cancan.

