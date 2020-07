Conform celor dezvăluite de fosta divă în cartea You Only Get One Life, pasiunea a fost atât de mare încât a încercat totul cu Arnold Schwarzenegger.

Aventura celor doi actori a stârnit multă vâlvă în presa tabloidă de la mijlocul anilor 1980 şi mai târziu a fost confirmată de ambii.

În trecut, chiar vedeta din filmul Terminator a confirmat că şi-a înșelat iubita de atunci și fosta soție Maria Shriver cu daneza a cărei viaţă a cunoscut ulterior o perioadă foarte neagră.

Atracţie carnală mistuitoare

Se spune că Arnold Schwarzenegger și Brigitte Nielsen au „încercat fiecare act sexual” în timpul relaţiei care a avut loc după ce perechea s-a întâlnit pe platou.

Cei doi au jucat în filmul Red Sonja, difuzat în 1985 şi se pare că scenele de acţiune i-au apropiat atât de mult încât în cele din urmă au decis să aibă propria acţiune.

În cartea You Only Get One Life, Brigitte a vorbit despre viaţa ei, de la copilărie până a devenit model, iar de aici nu puteau lipsi detaliile picante despre cei 5 soți ai săi.

Modelul danez a amintit de o atmosferă în care flirta provocator cu Arnie când s-au întâlnit pentru prima oară pe platourile producţiei Red Sonja.

Au încercat tot ce se putea încerca

Actrița a scris: „Eram în mod natural o atracţie sexuală și poate că exista deja ceva acolo datorită rolurilor noastre din film, nu știu.

Trebuia să fim îndrăgostiți pe ecran. Arnold era cu picioarele pe pământ, chiar dacă trupul lui părea întotdeauna imposibil.

Nu puteai ignora acest lucru când alergam pe jumătate dezbrăcaţi în echipamentul nostru de luptă.

Am vrut să încercăm totul și așa am făcut. Nu au existat restricții, nici vreo promisiune, nimic, și a fost o perioadă minunată în viața mea”, a dezvăluit Brigitte (57 de ani).

Arnold a recunoscut infidelitatea

În 2012, când era căsătorit cu Maria, Arnold Schwarzenegger a recunoscut că a avut o aventură cu actrița daneză.

În autobiografia Arnold Total Recall: My incredibilely True Life Story, el a confirmat că s-a bucurat de o aventură cu Brigitte în anii 1980.

El a spus că în momentul aventurii trăia cu Maria, iar prietenia cu beneficii l-a făcut să-și dea seama cât de mult dorea să fie cu cea care i-a dăruit 6 copii.

Arnold a vorbit, de asemenea, despre regretele în urma dezvăluirilor despre copilul făcut cu menajera lui în timpul relației cu Maria.

Don Juan DeSchwarzenegger

„Cred că a fost cel mai stupid lucru pe care l-am făcut în întreaga relație. A fost groaznic. Am provocat o durere imensă Mariei și copiilor”, a spus actorul.

În cele din urmă, Arnold și Maria au punct căsniciei când Maria i-a cerut un test de paternitate pentru a demonstra dacă are sau nu un copil cu menajera.

Decăderea frumoasei daneze

La 5 august 2012, Brigitte Nielsen, care fost sex-simbol al anilor ’90, era observată într-o stare deplorabilă.

Imaginea cu ea consumând vodcă, vomitând şi apoi întinzându-se pe iarbă într-un parc din Los Angeles, a fost preluată şi de tabloidul The Sun.

Actriţa pierdea atunci încă o luptă cu dependenţa de alcool. Martorii văzuseră cum după ce a băut dintr-o sticlă de votcă, ea a desfăcut-o şi pe a doua.

Căsătorită de 5 ori, inclusiv cu actorul Sylvester Stallone (între 1985-1987), ea a trecut rapid de la imaginea de bombă sexi la cea de alcoolică.

În 2007 s-a internat într-o clinică de dezintoxicare şi spunea că a fost o decizie bună, care a împins-o către o viaţă nouă.

Un an mai târziu, Nielsen apărea în show-ul tv Celebrity Rehab pentru a continua lupta cu alcoolul.

În 2010, producătorii emisiunii spuneau că actriţa nu a mai consumat alcool şi că renunţase să mai fumeze.

Ea s-a făcut remarcată chiar în 1985, când a debutat într-un film alături de Arnold Schwarzenegger.

Stallone n-a acuzat aventura cu Arnie

Apoi a urmat căsătoria cu Sylvester Stallone, alături de care a jucat în Rocky IV şi Cobra.

Cei doi au divorţat în 1987, iar mai târziu, ea a dispărut abrupt din prim-planul lumii mondene din SUA.

sursa: Daily Star