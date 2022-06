Armata Ucrainei a doborât o aeronavă Suhoi-25 în regiunea Donbas. Pilotul rus ar fi fost luat prizonier: „Pilotul este în viață, rănit din cauza unei aterizări pe moale”

Pentru a anihila ținta, forțele militare ucrainene au utilizat un lansator de rachete individual de tip Igla, însă pilotul a supraviețuit, spun ucrainenii, care anunță că l-au luat prizonier.

„Pilotul avionului Su-25 rusesc doborât, care a reușit să se ejecteze, a fost luat prizonier. Trofeul Brigăzii 72 Cazacii Negri. Pilotul este în viață, rănit din cauza unei aterizări pe moale, i s-a acordat primul ajutor. Acum se află în mâinile sigure și precaute ale militarilor”, anunță ucrainenii, pe Twitter.

Ukrainian heroes in the Donetsk region managed to shoot down a Russian Su-25 from the Igla MANPADS. ⬇️🧵#UkraineWar #AFU pic.twitter.com/HAWwVJPsKA

