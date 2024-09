Vladimir Putin, pus în dificultate. Armata ucraineană a oprit contraofensiva rusă din Kursk

Armata ucraineană a anunțat că a blocat contraofensiva rusă în regiunea Kursk. Trupele lui Vladimir Putin se află într-o situație dificilă după ce ar fi obținut câteva succese minore.

Trupele ruse au lansat o contraofensivă în vederea recuceririi zonelor din regiunea Kursk cucerite de forțele militare din Ucraina. Oficialii de la Kiev susțin că mai multe mii de civili ruși se află prinși în zona de conflict.

Comandamentul Regional ucrainean a anunțat că a blocat contraofensiva rusă în regiunea Kursk. Potrivit purtătorului de cuvânt Oleksii Dmîtraşkivski, „mai multe mii de civili” ruşi se află în zona de conflict, conform AFP. El a precizat că rușii au încercat să lanseze mai multe operațiuni pe flancuri, însă fără succes. situația s-a stabilizat, iar lucrurile sunt sub control, a precizat Oleksii Dmîtraşkivski.

Armata ucraineană a lansat o contraofensivă în regiunea rusească Kursk pe 6 august. Scopul a fost de a reduce presiunea de pe fronturile din estul țării. Atacul a luat Moscova prin surprindere. Forțele Kievului au avansat pe câteva sute de kilometri și au ocupat mai multe zeci de localități.

Rusia a încercat să recupereze teritoriul pierdut, iar pe 12 septembrie a anunțat că a recâștigat o parte din terenul pierdut. Forțele rusești susțin că au lansat o contraofensivă în regiune menită să împingă armata ucraineană peste graniță.

