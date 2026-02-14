Armata SUA a lovit o navă implicată în traficul cu narcotice. Trei persoane au murit

Caraibe a fost scena unui nou incident militar, după ce armata Statelor Unite a anunțat că a lovit vineri o navă în regiune, într-o operațiune soldată cu moartea a trei persoane.

Informația a fost făcută publică printr-o postare pe rețeaua X, unde oficialii militari au precizat că vasul era suspectat de implicare în activități de narcotrafic.

Evenimentul reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de acțiuni similare desfășurate în ultimele luni în Marea Caraibilor, zonă considerată strategică în eforturile autorităților americane de combatere a traficului internațional de droguri.

În postarea publicată pe rețeaua X (fostă Twitter), armata americană a transmis că a desfășurat o lovitură asupra unei nave aflate în Marea Caraibilor. Conform comunicării oficiale, intervenția a avut loc vineri.

Armata SUA nu a oferit, în mesajul inițial, informații suplimentare despre identitatea persoanelor aflate la bord sau despre naționalitatea acestora. De asemenea, nu au fost precizate coordonatele exacte ale incidentului.

Comunicatul menționează că în urma acțiunii militare „trei persoane au fost ucise”. Nu au fost furnizate detalii privind eventuali răniți sau supraviețuitori.

Evenimentul anunțat se înscrie într-o serie de operațiuni raportate recent de autoritățile americane în zona Caraibilor. Administrația președintelui Donald Trump a subliniat în mai multe rânduri intensificarea măsurilor de combatere a traficului de droguri în regiune.

Casa Albă a evidențiat public, în declarații anterioare, ceea ce a descris drept succese în interceptarea și neutralizarea navelor suspectate de implicare în transportul de substanțe ilegale.

The U.S. military killed three narco-terrorists in a strike on a vessel in the Caribbean. pic.twitter.com/nkqQR7FiLd — Osaka James🇺🇸 (@osakajayms) February 14, 2026

Zona Caraibilor este considerată de mult timp un coridor important pentru traficul internațional de droguri, fiind utilizată de rețele criminale pentru transportul de narcotice către America de Nord.

Până la acest moment, autoritățile americane nu au emis un comunicat extins privind incidentul. Nu au fost anunțate investigații publice sau detalii legate de circumstanțele exacte ale loviturii.

De asemenea, nu au fost raportate reacții oficiale din partea altor state din regiune.