Armata Rusiei, acuzată că a șantajat familii de prizonieri de război pentru a înregistra terminale Starlink

Armata Rusiei, acuzată că a șantajat familii de prizonieri de război pentru a înregistra terminale Starlink
Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina a anunțat marți că personalul militar rus a șantajat familiile prizonierilor de război ucraineni pentru a înregistra ilegal terminale Starlink pe teritoriul ucrainean sub numele lor, pentru a permite armatei ruse să le utilizeze în continuare.

Într-o postare pe Telegram, agenția guvernamentală a declarat că este la curent cu cazuri în care armata rusă a folosit amenințări și șantaj pentru a forța rudele prizonierilor de război ucraineni să înregistreze sub numele lor terminale Starlink, care oferă acces la internet prin satelit, crucial atât pentru atacurile cu drone rusești, cât și pentru operațiunile cu echipaj uman din spatele liniilor ucrainene.

Postarea menționa că, în colaborare cu SpaceX, compania aerospațială și de inteligență artificială a lui Elon Musk, care deține și operează rețeaua de sateliți Starlink, Ministerul Apărării din Ucraina a reușit să dezactiveze terminalele înregistrate ilegal pe teritoriul ucrainean.

Deși a criticat armata rusă pentru exploatarea „vulnerabilității familiilor”, agenția a subliniat, de asemenea, că cetățenii ucraineni care au înregistrat terminale Starlink pentru ruși ar putea fi ușor identificați și ar fi trași la răspundere penală pentru sprijinirea forțelor ruse.

Doi elevi în stare gravă la spital, după dublul atac armat de la un liceu din Londra
Încrederea Comisiei Europene în România este foarte scăzută, anunță Dragoș Pîslaru. Care e motivul principal

De asemenea, a încurajat cetățenii ucraineni care au fost contactați de inamic să raporteze interacțiunea către agențiile de aplicare a legii.

SpaceX / sursa: arhivă EVZ

Ucraina și SpaceX au dezactivat mai multe terminale ale rușilor

Postarea a coroborat rapoartele bloggerilor ruși pro-război care au relatat că armata rusă este capabilă să ocolească blocajele Starlink folosind terți în Ucraina.

Multe terminale Starlink ar fi fost dezactivate săptămâna trecută, după ce guvernul ucrainean, într-o acțiune de combatere a utilizării terminalelor rusești ilegale, a transmis către SpaceX o listă albă de terminale verificate care operează pe teritoriul său, care a dezactivat apoi toate celelalte terminale.

Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!

