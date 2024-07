Rusia ascunde numărul real de morți în Ucraina. Pierderi uriașe pentru Putin

Rusia. Armata rusă a pierdut un număr uriaș de militari, de la începutul războiului din Ucraina, conform rapoartelor interne secrete. Numărul celor morți, răniți sau capturați în luptă este peste estimările experților militari.

Mai multe documente aparținând Departamentului de Apărare a Statelor Unite arată care sunt pierderile de vieți omenești înregistrate de armata lui Putin în Ucraina. Datele indică un număr mai mare de morți și răniți, comparativ cu estimările cunoscute.

Vladimir Putin a declanșat invazia din 24 februarie 2024, din Ucraina crezând că va ocupa țara rapid, fără multe pierderi. S-a dovedit că a estimat greșit. În cei mai bine de doi ani de război, armata rusă a suferit pierderi uriașe de echipament militar și vieți omenești. Pentru a putea continua conflictul, dictatorul de la Kremlin a apelat la ajutorul militar al Iranului, Coreei de Nord, care îi furnizează obuze și drone, dar și al Chinei.

Documentele Pentagonului, citate de publicația The Economist, arată că armata lui Putin a pierdut între 462.000 și 728.000 de soldați. Datele au în vedere morții, răniții, dar și soldații capturați în luptă. Conform experților militari, datele arată că pierderile sunt mai mari decât cele estimate anterior.

Armata rusă a pierdut mult mai mulți oameni decât forțele alocate, în februarie 2022, invaziei pe scară largă a Ucrainei, conform Kyiv Independent.

Pierderile rusești depășesc numărul victimelor pe care le-a înregistrat Rusia în toate conflictele militare de după ultimul război mondial. Rusia a fost implicată în mai multe conflicte militare, în Cehoslovacia, în Africa sau Asia, în Afghanistan sau Georgia.

La începutul lunii iulie, două publicații independente publicau o statistică cu pierderile suferite de armata rusă. Astfel, pe 5 iulie, pe site-urile de știri Meduza și Mediazona arătau, în baza unui raport că pierderile în război au fost de aproximativ 120.000 de soldați ruși. Aceștia au fost uciși în luptă, în Ucraina, de la începutul conflictului.

Pe de altă parte, Statul Major al Ucrainei estimează că pierderile rusiei au depășit 500.000 de militari la sfârșitul lunii mai. Aceste statistici includ morții și răniții.

Conform analizei The Economist, la fiecare militar rus mort în acțiune există trei până la patru răniți. Cele mai mari pierderi înregistrate de armata rusă sunt în rândul bărbaților cu vârste cuprinse între 35 și 39 de ani. De la începutul războiului, au fost uciși până la 27.000 de persoane din această categorie de vârstă, conform publicației.

Statisticile sugerează că aproximativ 2% din bărbații ruși cu vârsta cuprinsă între 20 și 50 de ani ar fi fost uciși sau grav răniți în Ucraina. Informația este prezentată de publicația The Economist, care arată ce pierderi a suferit armata rusă.

"The bravest are surely those who have the clearest vision of what is before them, glory and danger alike, and yet notwithstanding go out to meet it." Thucydides

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to July 5, 2024. pic.twitter.com/Lse5TJPtJj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 5, 2024