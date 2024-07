Putin a dat drumul la propagandă. Cum își justifică eșecul penibil de la Kiev

„Nu spun nici mai mult nici mai puțin. Asta în primul rând. În al doilea rând, ni s-a cerut să retragem trupele din Kiev pentru a putea stabili condițiile pentru pace. Am făcut asta și din nou am fost înșelați. Toate înțelegerile la care s-a ajuns în Istanbul au fost aruncate la gunoi. Iar asta s-a întâmplat în repetate rânduri. De asta pur și simplu nu putem opri focul”, a spus Vladimir Putin, în cadrul unei conferințe de presă.

⚡️‼️ The secret of why Kyiv was not taken in three days was finally revealed by Putin!

He said that when Russian troops were standing near Kyiv, the Western partners asked Russia to cease fire. And it did. But the Ukrainian Armed Forces did not. Russia was deceived, says Putin.… pic.twitter.com/pcqrFevWTk

