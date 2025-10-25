Armata Română își celebrează ziua! Soarta a fost dură cu liderul politic și comandantul militar al momentului 25 octombrie 1944! Oare a fost cu adevărat o eliberare a Ardealului de Nord-Vest la acea dată?

Ziua de 25 octombrie 1944 este o zi a semnificațiilor. Pe de o parte a fost raportată ca ziua eliberării ultimei părți de pământ românesc. Pe de altă parte, a fost aniversarea Regelui Mihai, șeful suprem al Armatei care împlinea 23 de ani. Comandantul Armatei a IV-a a fost generalul Gheorghe Avramescu. El a fost considerat eliberatorul. Seara de 24 octombrie a fost decisivă, dar raportul s-a dat a doua zi.

Ziua de 25 octombrie a fost rezultatul fericit al unei acțiuni începute la 9 octombrie. Până pe 13 octombrie, 6 divizii ale Armatei a 4-a au testat apărarea inamică. Până pe 13 octombrie au fost evaluate punctele de rezistență iar până pe 21 octombrie s-a pregătit acțiunea de atac final spre Satu Mare și Carei.

La 21 octombrie a început acțiunea decisivă, finalizată pe 24 octombrie seara. Divizia 9-a Infanterie a intrat prima în Satu Mare. Din 1 septembrie și până pe 25 octombrie, 500 000 soldați, cadre și ofițeri români au luptat contra naziștilor și horthyștilor. Să nu uităm de eforturile supraomenești de la Timișoara, Oarba de Mureș sau Cluj, unde luptele au fost crâncene. 58 000 soldați au fost contabilizați la capitolul răniți și morți în acel conflict care a dus la împingerea peste graniță a inamicului.

Ziua de 25 octombrie a fost desigur o eliberare de inamic. Dar pe fondul unor tulburări, a unor excese maghiare și românești, sovieticii au preferat să administreze militar teritoriul eliberat de români cu ajutorul lor. Așadar, sovieticii au controlat Transilvania de Nord-Vest. Stalin a decis ca românii să o administreze abia la 6 martie 1945 când s-a format Guvernul Dr,Petru Groza.

De aceea, până în 1958, inclusiv, cât au stat sovieticii în România, Ziua Armatei a coincis cu Ziua Victoriei, 9 mai 1945. Așa se face că abia din 1959, prin Decretul Nr.381 din 1 octombrie 1959, s-a decis ca Ziua Armatei să fie 25 octombrie. Evident, nu s-a menționat vreodată vreun cuvințel despre ziua de naștere a Regelui Mihai I.

Generalul Gheorghe Avramescu, născut la 26 ianuarie 1884 a avut o soartă tristă. Având un ginere legionar, aflat deja în Austria, suspectat că ar fi vrut să dezerteze deși nu era adevărat, Avramescu era indezirabil pentru sovietici. Așa se face că în februarie 1945 i s-a pregătit debarcarea. Arestat sub pretextul chemării în țară, generalul a murit în condiții misterioase la 3 martie 1945. Fiica sa care era alături de el, s-ar fi sinucis.

Regele Mihai I va rezista în mod curajos comunizării țării. Alegerile din noiembrie 1946 au fost trucate de comuniști, iar regele, în ciuda grevei regale din vara lui 1945, nu va avea de ales, decât să recunoască rezultatul alegerilor prin Mesajul Tronului. Va fi obligat să abdice la 30 decembrie 1947, să părăsească România într-un lung exil începând din 3 ianuarie 1948. Se va întoarce fără restricții în România la câțiva ani după Revoluția din 1989.