Scut de securitate de la Înălțimile Golan. Armata israeliană rămâne pe vârful Muntelui Hermon

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat marţi că armata israeliană, care au ocupat un teritoriu strategic în sudul Siriei, în urma căderii regimului președintelui Bashar al-Assad, va rămâne pe vârful Muntelui Hermon pentru o perioadă nedeterminată de timp. Declaraţia a fost făcută în urma unei vizite la trupele aflate în acea zonă.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat marți că forțele israeliene vor rămâne în zona tampon siriană „pe termen nelimitat”, infirmând declarațiile anterioare care spuneau că prezența va fi temporară.

„Armata israeliană va rămâne la vârful Hermonului și în zona de securitate pe o perioadă nedeterminată pentru a asigura securitatea comunităților din Înălțimile Golan și din nord, precum și a tuturor locuitorilor Israelului”, a declarat acesta, referindu-se la zona tampon de pe partea siriană a frontierei, pe care Israelul a confiscat-o după căderea regimului Bashar al-Assad luna trecută.

„Nu vom permite forțelor ostile să se stabilească în zona de securitate din sudul Siriei... vom acționa împotriva oricărei amenințări”, a continuat Katz. De asemenea, a cesta a firmat că Israelul va lua legătura cu „populațiile prietenoase” din sudul Siriei, „cu precădere cu marea comunitate druză, care are relații istorice și familiale strânse cu frații noștri druzi din Israel”.

