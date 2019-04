Armata europeană e o „alegorie”! Fostul șef al Statului Major german: „Politicienii neglijează intenționat Bundeswehr-ul”

De la vorbele politicienilor, la fapte e cale lungă. Asta a descoperit ziarul german Die Welt despre armata europeană pe care și-o doresc Emmanuel Macron și Angela Merkel. Ziariștilor germani le-a fost atrasă atenția de faptul că executivul a întârziat luni de zile cu răspunsul la o întrebare a Opoziției pe această temă.





Mai mult, când răspunsul a venit, semăna mai degrabă cu o ghicitoare. „Conceptul de Armată Europene ese referă , în opinia guvernului federal, la inițiativa politică pentru o integrare europeană progresivă în domeniul securității și apărării. Acest proces ar trebui să sprijine implementarea obiectivelor strategice ale guvernului federal în zona de securitate și apărare a Europei”.

Ca urmare, jurnaliștii au dat fuga la dicționar și au descoperit că alegoric înseamnă: „având un sens spiritual ascuns care transcende sensul literal al unui text”. „Se poate spune că armata europeană reală este o expresie goală. Guvernul nu este preocupat de o forță comună reală, ci de o mai mare cooperare între armatele naționale suverane”.

Problema majoră este că în această colaborare Bundeswehr-ul nu prea are mare lucru de oferit. Dr. Alexander Will, comentatorul politic al cotidianului Nordwest-Zeitung, pune întrebarea justă: „Câte batalioane are, de fapt, Merkel în caz de urgență? (…) Bundeswehr nu are soldați, echipamentul lor a putrezit... (...) Tancurile nu merg și avioanele nu zboară”. De altfel, cam același lucru apare și în raportul comisarului parlamentar pentru forțele armate, publicat în ianuarie anul curent.

Disponibilitatea „tancurilor, navelor și aeronavelor gata de desfășurare” a fost uneori „mult sub 50% din capacitate”.

„Elicopterele, ca și anul trecut, sunt încă în număr scăzut. Numărul de elicoptere efectiv operaționale - NH90, Tiger și CH-53 -este la un nivel foarte scăzut de ani de zile. În ceea ce privește avioanele de luptă Euro-Fighter și Tornado, mai puțin de jumătate din aeronave erau capabile să zboare în anul analizat”. Cât privește submarinele, raportul susține că niciunul nu pare pe deplin funcțional. Iar despre marina germană, Wall Street Journal a publicat în ianuarie 2018 un material șocant. Germania a investit 3,1 miliarde de euro în niște fregate, dar Marina a uitat să pregătească echipaje care să le folosească.

Sunt însă și experți care nu se miră de veștile care vin de la Bundeswehr. Din 2013, de când a preluat portofoliul de ministru al Apărării, Ursula von der Leyen s-a ocupat de grădinițe pentru familiile soldaților; achiziționarea de televizoare cu ecran plat și mini-frigidere pentru barăci; și a făcut eforturi să curețe armata de neo-naziști și să o facă „mai atractivă pentru homosexuali, lesbiene și transgenderi”. Harald Kujat, fostul șef al Statului Major al forțelor militare ale Germaniei, a tras concluzia întrun interviu acordat recent unui post de radio: „Cetățenii trebuie să știe că politicienii neglijează Bundeswehrul în mod intenționat, că armata nuși poate îndeplini sarcinile. (...) Avem cel mai scăzut nivel de pregătire și moralitate operațională între trupele de la începutul Bundeswehr”.

