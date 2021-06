Primarul Clotilde Armand a anunţat că a cerut şi a primit demisia directoarei ADP Sector 1. Totodată primarul declară că va face plângere penală împotriva acesteia pentru abuz în serviciu şi delapidare. Conform primarului, măsura se impune deoarece a folosit resursele instituţiei pentru a-şi construi o anexă la vila sa.

Potrivit site-ului instituţiei, directorul general al ADP Sector 1 este Dumitra Matei.

„Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut şi primit demisia directoarei Administraţiei Domeniului Public Sector 1. Am descoperit că în loc să se ocupe de întreţinerea spaţiilor verzi, folosea resursele instituţiei (materiale, utilaje şi muncitori) pentru a-şi construi o anexă la vila ei. Astăzi voi înainta către procurori plângerea penală pentru abuz în serviciu şi delapidare.Să fie foarte clar pentru toți angajații: toleranță zero la corupție în Primăria Sectorului 1″ , a scris Clotilde Armand pe Facebook.