Ariel, câinele cu șase picioare, abandonat în parcarea unui supermarket, o nouă șansă

Ariel, un câine născut cu șase picioare și abandonat într-o parcare, și-a găsit în sfârșit căminul permanent. Povestea lui Ariel a făcut înconjurul lumii când avea doar 11 săptămâni. Atunci a fost descoperită, abandonată, în fața unui supermarket din Marea Britanie, în octombrie anul trecut.

Ariel a atras imediat atenția. Aproximativ 15.000 de lire sterline au fost strânse de binevoitori pentru o operație care i-a schimbat viața. Prin îndepărtarea membrelor suplimentare din spate, care erau parțial fuzionate și semănau cu o coadă de sirenă. O operațiune delicată.

Acum, spanielul - numit Ariel după Mica Sirenă din Disney - a fost adoptat și începe o viață nouă pe malul mării. Alături de un cuplu care îi învață pe oameni cu dizabilități cum să facă surf. Ariel a fost inițial îngrijită de un ONG - Greenacres Rescue, care a fost asaltat cu apeluri de la sute de oameni care au citit despre situația ei și doreau să o adopte.

În același timp, Emma-Mary Webster și Ollie Bird se refăceau după pierderea câinelui lor, Pippin, un labrador în vârstă de 16 ani. "Pippin era un câine minunat care înota în mare și urca pe stânci până în ziua dinaintea morții sale subite," a spus Ollie. Acesta, în vârstă de 40 de ani, conduce clubul de surf Blue Horizons din Pembrokeshire împreună cu partenera sa.

"Am fost atât de îndurerați încât am crezut că nu vom mai avea niciodată un alt câine, dar golul lăsat în viețile noastre era atât de mare încât am realizat că trebuia să încercăm să-l umplem cumva. Așa că am aplicat la Greenacres pentru a vedea dacă au câini de adoptat. Nu după mult timp un voluntar ne-a sunat spunând că crede că are candidatul perfect pentru noi."