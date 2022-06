Arheologii din Egipt au deschis sicrie vechi de 2.500 de ani

Potrivit Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, cele 250 de sicrie, 150 de statui de bronz și alte obiecte găsite datează din aproximativ 500 î.Hr. „Misiunea Consiliului Suprem al Antichităților a reușit să descopere primul și cel mai mare depozit de 150 de statui de bronz din perioada târzie în cimitirul animalelor sacre din Saqqara, precum și fântâni funerare care conțin 250 de sicrie din lemn colorate închise, care conțin mumii, care vor fi expuse în Marele Muzeu Egiptean”, au spus ei.

Șeful Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, Mostafa El-Waziri, a declarat pentru ABC News că este „cea mai mare moștenire de bronz” descoperită în cimitirul din Bubastian. El-Waziri a adăugat: „Am găsit și o statuie a lui Imhotep… și sperăm că îi putem găsi mormântul în curând”.

Arheologii au descoperit un sistru – un instrument muzical și o colecție de vase de bronz folosite în ceremonii pentru a venera zeița egipteană antică a fertilității, Isis. S-au găsit sicrie cu mumii în puțuri funerare și se spune că sunt în stare remarcabil de bună. Sicriele vor fi duse la Marele Muzeu Egiptean.

Arheologii au găsit și primul papirus intact dintr-un secol – o formă de hârtie sau pânză făcută dintr-o plantă de papirus. Materialul a fost acoperit cu hieroglife și va fi trimis la Muzeul Egiptean din Cairo pentru analize suplimentare la laboratorul lor. Descoperirile incredibile sunt cele mai recente dintr-un număr de descoperiri egiptene antice din ultimii câțiva ani.

Anul trecut, 52 de puțuri funerare au fost descoperite în Saqqara, cu peste 50 de sicrie din lemn găsite în interior, potrivit The Guardian. În 2018, National Geographic a raportat că arheologii au dezgropat mormântul de 4.400 de ani al preotului regal Wahtye, potrivit Mirror.co.uk.

A new 2500 years old major archaeological discovery today in Saqqara, Egypt

250 sarcophagi with well preserved mummies, 150 bronze statues and many more treasures, what a find #egypt #saqqara #discovery #thisiswonderfulegypt pic.twitter.com/a08XTRYNmQ

— This Is Wonderful Egypt (@ThisIsWonderfu1) May 30, 2022