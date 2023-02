Argentina este „noul Miami„ al rușilor – „În fiecare zi vin aici 30 de femei însărcinate (și bogate) pentru a naște”

Autoritățile argentiniene au înregistrat intrarea a 2.500 de rusoaice în 2022 și estimează că va fi depășit anul acesta pragul de 10.000 de nou-născuți ruso-argentinieni. Până în urmă cu trei ani, adică înainte de pandemie și de atacul rusesc asupra Ucrainei cu sancțiunile americane aferente, femeile din Rusia preferau Miami pentru a da naștere unui copil ruso-american. Acum traseul se îndreaptă mai spre sud. Astfel, turismul medical crește cu o rată record de 25% pe an în Argentina. „Cererea de asistență pentru procedurile de imigrare, rezidență și căutare a echipei medicale a crescut de 15 ori de la începutul războiului”, a explicat Kirill Makoveev, fondatorul agenției de turism RuArgentina, pentru ziarul „Perfil”.

Rușii, pregătiți să cheltuiască oricât pentru a trăi bine

Sviatoslav – care a preferat să nu-și dezvăluie numele de familie – are 28 de ani, este manager de proiect într-o companie franceză și a ajuns în Argentina în noiembrie anul trecut împreună cu soția sa Vera și fiica lor de un an Taissia, pentru a da naștere celui de-al doilea fiu, Daniel, născut pe 12 decembrie la Clinica „Finochietto” din Buenos Aires. „Argentina are îngrijiri medicale excelente și este mult mai ieftin să ai un copil aici decât în ​​Rusia – a spus el pentru agenția „Telam” -. În ceea ce privește dezvoltarea, aici este mai bine și nu sunt multe țări în lume, care să fie atât de deschise către migranți”. Începuse să organizeze „evadarea” în august 2022, „chiar înainte ca rezerviștii să fie chemați la război”. „Nu mă ascund, la început mă gândeam să vin doar pentru câteva luni pentru a se naște fiul meu aici, dar acum îmi place mult țara și situația din Rusia se înrăutățește, nu știu dacă avem un viitor acolo”, a spus tânărul, care s-a stabilit împreună cu familia în cartierul Palermo din Buenos Aires.

„Argentina are unul dintre cele mai bune pașapoarte din lume și este printre cele mai ușor de obținut. Rușii au nevoie de viză pentru a călători oriunde. Ei caută un pașaport normal și sunt pregătiți să cheltuiască mulți bani pentru a putea trăi bine”, concluzionează Makoveev, potrivit corriere.it

(Traducerea Rador)