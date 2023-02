Ucrainenii sunt furioși din cauza mesajelor primite de la liderul opoziției ruse Navalnîi

Videoclipul pe care unii oameni l-au considerat ofensator arată o tânără în roz care expune o serie de informații: „Bună, numele meu este Dașa Navalnaia”, spune ea, înainte de a continua să vorbească despre tatăl ei, Alexei Navalnîi, cel mai cunoscut lider al opoziției din Rusia. Studenta în vârstă de 21 de ani a creat clipul, care face în prezent înconjurul rețelelor de socializare, pentru a milita pentru eliberarea tatălui ei. Politicianul Navalnîi și-a făcut un nume în întreaga lume ca militant anticorupție și lider al protestelor pașnice împotriva lui Vladimir Putin. El și-a petrecut ultimii doi ani într-un lagăr de prizonieri. Navalnaia, fiica sa, seamănă foarte mult cu tatăl ei, deoarece descrie cu încredere și telegenic modul în care s-a întors acesta în țara sa natală, chiar dacă agenții ruși au încercat să-l ucidă acolo cu un agent neurotoxic.

De când Rusia a început să ducă un război pe scară largă împotriva Ucrainei, regimul a intensificat presiunea asupra celui mai periculos prizonier politic al său. Fiica sa spune că Navalnîi este acum pedepsit în mod constant cu izolare pentru presupuse încălcări ale regulilor, că are dureri, dar că i se refuză tratamentul de care are nevoie. Navalnaia subliniază că tatăl ei este pedepsit pentru că protestează împotriva războiului, din închisoare – de exemplu, în timpul înfățișărilor în instanță sau prin scrisori. „Alăturați-vă nouă”, spune studenta la sfârșitul videoclipului, „fiți împotriva războiului, eliberați-l pe Alexei Navalnîi!”.

Echipa lui Navalnîi, narațiune „anti-război în folos propriu”

Noua campanie de susținere a opozantului a fost întâmpinată cu rezonanță pozitivă în Occident. Ea a pâlpâit chiar și pe un ecran gigant din Times Square din New York. În Ucraina, însă, videoclipul a provocat comentarii amare și indignare.

Principala problemă este că echipa lui Navalnîi se folosește de o „narațiune anti-război în beneficiul lor – pentru a-l elibera”, a scris pe Twitter Maria Bucelnikova, jurnalistă și activistă ucraineană. „Ei folosesc această narațiune pentru că este convenabil pentru a obține mai mult sprijin occidental, dar păstrează distanța potrivită față de Ucraina, astfel încât rușii cărora nu le pasă sau nu sunt siguri de război să nu bage de seama implicarea”.

Este greu de negat că Ucraina este sinistru de absentă în videoclipul de cinci minute. Țara nu este menționată nici măcar o dată. Buchelnikova arată spre o parte a videoclipului care îl arată pe Navalnîi în haine de prizonier, aparent în timpul procesului. „Sute de mii de oameni de-ai noștri sunt trimiși să ucidă Dumnezeu știe pe cine, în egală măsură oameni nevinovați”, spune politicianul cu mare furie.

Totuși acesta, susține Bucelnikova, „este un exemplu de discurs imperialist”. Ea remarcă faptul că ucrainenii nu sunt numiți, iar atacatorii sunt descriși ca fiind la fel de nevinovați ca și victimele. „Puteți spune că nu este prea relevant”, spune ea. „Dar aceasta este principala problemă cu Rusia și cu rușii: Nu pot să recunoască și să se confrunte cu ambițiile lor imperialiste”.

Bibliografie:

Boy, A.-D. (2023, February 1). Accusations of Colonialist Thinking: Ukrainians Angered By Messages from Russian Opposition Leader Navalny. Der Spiegel