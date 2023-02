Un fost miliardar rus a murit în mod misterios anul trecut. Acum, familia sa se ceartă pentru averea pe care au moștenit-o de la acesta

După mai puțin de două luni, unii dintre membrii familiei sale spun că au fost excluși din averea sa. Potrivit unei plângeri depuse la 24 ianuarie la un tribunal din Florida, văduva lui Zelenov, Natalia Dvoryanynova, și fiul lor adult, Michael Zelenov, au intentat un proces împotriva părinților lui Dmitri Zelenov, a fiicei adulte și a consilierului financiar, pentru că ar fi încercat să-i dezmoștenească de la unele dintre cele mai mari bunuri ale lui Zelenov din întreaga lume. Într-un caz, plângerea susține că inculpații au schimbat încuietorile de la casa din Moscova a lui Zelenov și a soției sale și au luat peste două duzini de mașini ale acestuia – inclusiv patru Mercedes-uri, două Bentley-uri și un Rolls Royce – în valoare colectivă de peste șapte cifre.

Zelenov, un rus ultra-bogat

Apelurile telefonice și mesajele adresate părinților lui Zelenov au rămas fără răspuns, dar inculpații au termen până la 16 februarie pentru a răspunde la o citație în instanță înainte de începerea procedurilor.

În plângere, soția și fiul cel mare al lui Zelenov mai susțin că au pierdut accesul la veniturile obținute din închirierea unei cabane de schi de lux din Courchevel, Franța, precum și la o proprietate extinsă cu șapte dormitoare (evaluată ultima dată la 5 milioane de dolari) situată în enclava de lux Alpine, New Jersey, unde locuiesc miliardarul Larry Robbins – fondator al fondurilor speculative – și celebrități precum comediantul Chris Rock. Dvoryanynova și cei doi copii pe care îi are împreună cu Zelenov locuiesc pe exclusivista Fisher Island, „cel mai bogat loc din țară”, la care se poate ajunge din Miami doar cu feribotul (sau cu iahtul).

Zelenov este unul dintre cei cel puțin 12 ruși ultra-bogați care au murit subit în circumstanțe neobișnuite de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei în februarie anul trecut. Deși nicio dovadă nu sugerează că decesele au legătură între ele, printre criticii declarați ai invaziei care au decedat în prezent se numără magnatul cârnaților Pavel Antov, în vârstă de 65 de ani, care a murit în decembrie după ce a căzut de la fereastra unui hotel, de la etajul trei, din India, și Ravil Maganov, președintele gigantului petrolier rus Lukoil, în vârstă de 67 de ani, care a murit în septembrie după ce s-a prăbușit de la fereastra unui spital de la etajul șase din Moscova.

