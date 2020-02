Întrucât nu există nicio reglementare conform căreia amestecul de plante din care rezultă „ceaiul Ayahuasca” să fie încadrat ca drog de mare risc, jurnaliștii de la Lumeajustiției au scos în evidență faptul că Gelu Oltean alături de iubita sa Vanessa Youness și Thomas Lishman („șamanul” britanic) sunt ținuți în arest pentru că au fiert și baut un ceai în cadrul unor ceremonii spirituale.

Procurorii DIICOT vorbesc în dosarul lui Gelu Oltean despre „droguri de mare risc”, când de fapt este vorba despre o plantă, cunoscută ca având ingrediente psihoactive, care a fost folosită alături de altă planta pentru a crea un ceai utilizat în cadrul unor ceremonii ținute de un „șaman”.

Un alt amănunt scos în lumină de jurnaliștii de la Lumeajustitiei estă că desi DIICOT menționează cantitățile de „Frunze uscate” care conțin DMT, o substanță halucinogenă a cărui consum este reglementat de „Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope”, nu se precizează nicăieri concentrația acesteia din ceaiul Ayahuasca.

Acest lucru este foarte important întrucât DMT-ul dintr-o fiertură Ayahuasca folosită în timpul unor ceremonii spirituale este diferit ca și concentrație față de cel administrat pe cale injectabilă sau sub orice altă formă.

„Desi au fost arestati pentru desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept sau pentru detinerea si desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept celor trei nu li se pot imputa aceste infractiuni atat timp cat „frunzele uscate” de Ayahuasca nu sunt incluse in categoria drogurilor de mare risc in Romania, si nici in conventiile ori directivele la care tara noastra este parte”, mai scrie sursa citată.

Te-ar putea interesa și: