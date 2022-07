Arestări la un protest organizat în sprijinul dreptului la avort. 17 parlamentari din SUA au fost reținuți de Poliția Capitoliului

Poliția Capitoliului a anunțat pe contul de Twitter faptul că au fost arestate mai multe persoane, printre care „17 membri ai Congresului”.

„Am arestat în total 35 de persoane. Unii dintre manifestanţi au refuzat să părăsească strada” , a anunțat Poliția. Democrata Ilhan Omar a anunțat, pe aceeași rețea de socializare, că a fost arestată, ca urmare a unei „acţiuni de nesupunere civilă”.

Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw

— Andrew Solender (@AndrewSolender) July 19, 2022