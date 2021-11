Arafat, inamicul public nr. 1! „Sfidează pe oricine de la înălțimea elicopterului”

Jurnaliștii Robert Turcescu și Mirel Curea au intrat într-un dialog cu scriitorul și politicianul Mihail Neamțu, intervenit în direct într-o ediție în premieră a podcastului EVZ Play, în care spectatorii au intervenit cu propriile opinii despre actuala etapă a pandemiei.

„Arafat are profilul perfect al tiranului”

Mirel Curea a atras atenția că nu poți lăsa în mâinile unui singur om, Raed Arafat, toate deciziile legate de restricții. Singura instituție abilitată e Parlamentul, dar acesta „a fost ocolit sistematic în 95% din cazuri”.

„Doar Parlamentul mai are o legătură directă cu poporul. Dar după 4 ani tot trebuie să dea o explicație, pe când Arafat poate să planeze de la înălțimea elicopterului său și să sfideze orice cetățean”, a replicat Mihail Neamțu.

Neamțu: Hristos nu ar fi cerut certificat verde

Scriitorul a explicat că din punctul său de vedere, impunerea restricțiilor și mai ales a certificatului verde lezează drepturile stabilite prin Constituție, mai ales libertatea individuală. „Niciodată nu am văzut statul renunțând la privilegiul controlului. La Revoluție s-a murit pentru dreptul de a decide pentru tine. Arafat are profilul perfect al tiranului mult mai mult decât o bunicuță care nu are vaccinul făcut și se teme. E foarte grav să renunți la niuște libertăți doar perntru că cineva invocă chestiunea securității. Toată vara s-a aplicat o strategie imbecilă”.

Pe de altă parte, Mihail Neamțu s-a întrebat unde sunt cele 40 de miliarde luate de guvernul Cîțu în contul măsurilor de control al pandemiei. „Măsurile au un cost financiar uriaș. Banii trebuie restituiți de toți”.

Scriitorul și politicianul fondator al formațiunii Noua Republică a precizat că a făcut boala Covid în 2020, când a stat 10 zile în spital. „E o boală foarte perfidă. Mitologia poți să-l duci pe picioare e foarte riscantă. Dar nu trebuie să îi demonizăm pe nevaccinați„, a conchis Neamțu.

Ediția completă a podcastului poate fi vizionată aici: