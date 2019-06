Situaţie disperată în Educaţie. Profesorii, în stradă. „Nu se mai poate să acceptăm ordine de ministru”

Aproximativ 80 de cadre didactice de la mai multe unităţi şcolare din judeţul Arad au organizat, joi, o acţiune de protest. Dascălii s-au adunat, la ora 18,30, în Piaţa Revoluţiei din municipiul Arad, purtând tricouri albe cu mesajul „Dacă nu noi, atunci cine?".





Profesorii au dorit ca prin protestul lor să tragă un semnal de alarmă cu privire la „bulversarea" sistemului de învăţământ printr-o serie de decizii ale ministerului de resort luate „pompieristic" în ultimul an.

Organizatorul acestui protest, profesorul Paul Barta, care este şi inspector şcolar, a afirmat că acţiunea a fost anunţată pe Facebook, iar acţiunea are rolul de a sensibiliza opinia publică privind problemele din sistem.

„Încercăm să sensibilizăm opinia publică printr-un protest paşnic, mut, fără scandări, pentru că suntem nemulţumiţi de ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an şcolar, în care au fost emise diverse decizii de la Bucureşti, plecând de la lipsa unor manuale pentru elevi, încercarea de a transforma, în luna februarie, orele de sport de la învăţământul primar, apoi încălcări ale Legii Educaţiei Naţionale, ordine emise care a doua zi au fost retrase, decizii prin care s-au bulversat examenele naţionale. E vorba de numeroase decizii luate în ultimul an şi care au bulversat tot sistemul de învăţământ", a declarat Paul Barta, profesor de sport şi inspector şcolar. La manifestare s-a aflat şi preşedintele Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad, Dănuţ Ieneşescu, care îi reprezintă pe aproape toţi angajaţii din judeţ ai sistemului educaţional. „Sunt aici în calitate de cadru didactic, dar şi de reprezentant al salariaţilor din judeţul Arad. Am simţit că trebuie să le fiu alături colegilor, pentru că sunt de acord că nu se mai poate să acceptăm ordine de ministru, metodologii date peste noapte, pompieristic, care să distrugă învăţământul românesc", a declarat, liderul sindical, potrivit agerpres.ro

