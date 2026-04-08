Arabia Saudită anunță interceptarea a nouă drone care vizau teritoriul saudit

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au anunțat miercuri interceptarea mai multor drone și rachete lansate după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Statele Unite și Iran, în timp ce Teheranul a anunțat atacuri de represalii în Kuwait și în Emiratele Arabe Unite.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a anunțat pe platforma X „interceptarea şi distrugerea a nouă drone în ultimele ore”.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că sistemele de apărare au intervenit pentru a opri atacuri aeriene. Oficialii nu a precizat locația exactă a interceptărilor și nici țintele vizate de aceste drone.

Emiratele Arabe Unite au anunțat miercuri că au fost vizate de atacuri aeriene, în ciuda armistițiului anunțat anterior. Ministerul Apărării din EAU a anunțat că „17 rachete balistice şi 35 de drone au fost înregistrate, iar apărarea aeriană le-a neutralizat cu succes”.

Atacurile au avut loc după intrarea în vigoare a armistițiului de două săptămâni din conflictul cu Iranul.

Iranul a anunțat că a lansat atacuri asupra Kuwaitului și Emiratelor Arabe Unite, pe care le prezintă drept reacție la lovituri aeriene asupra unor instalații petroliere iraniene.

Aceste acțiuni ar fi avut loc după anunțarea armistițiului dintre Teheran și Washington.

O sursă din industrie a declarat pentru Reuters că o conductă petrolieră est-vest din Arabia Saudită, care ocolește Strâmtoarea Ormuz, a fost lovită în urma unui atac atribuit Iranului. Alte instalații din regat ar fi fost, de asemenea, vizate. Conducta are un rol esențial, fiind în prezent principala rută de export pentru petrolul saudit, după blocarea aproape completă a Strâmtorii Ormuz.

Infrastructura transportă aproximativ 7 milioane de barili pe zi din estul Arabiei Saudite către portul Yanbu, situat la Marea Roșie. Potrivit aceleiași surse, fluxurile de petrol ar putea fi afectate, iar amploarea pagubelor este în curs de evaluare. Situația ar putea agrava ceea ce specialiștii descriu drept cea mai gravă criză energetică la nivel global.

Datele arată că aproximativ 2 milioane de barili pe zi sunt utilizați pe piața internă, iar circa 5 milioane sunt destinați exportului. Încărcările din Yanbu au ajuns la o medie de 4,6 milioane de barili pe zi, aproape de capacitatea maximă.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a anunțat că a lansat rachete și drone asupra mai multor ținte din regiune, inclusiv asupra unor instalații petroliere din zona Yanbu, pe care le-a descris drept aparținând unor companii americane.

Atacurile au loc în contextul în care, deși armistițiul a fost anunțat oficial, acțiunile militare continuă în regiune.