Apple a anunțat că va lansa un nou dispozitiv. Când va fi disponibil

Într-un mod misterios, Tim Cook, directorul Apple, și-a informat urmăritorii de pe platforma X că Apple va lansa „cel mai nou membru al familiei”, pe data de 19 februarie.

Într-o postare pe care a publicat-o Tim Cook, este prezentată o animație scurtă a logoului Apple pe un fundal rotund care pare să aibă o asemănare cu un AirTag, sugerând că produsul misterios ar putea fi un nou dispozitiv de localizare.

Acesta ar corespunde zvonurilor despre AirTag 2, care au circulat de mai multe luni și includ îmbunătățiri precum o rază mai mare și un difuzor mai greu de scos.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025