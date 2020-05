„Acesta este un an de aur pentru albine, sunt singurele care lucrează cu normă întreagă”, se bucură de Gëzim Skermo, apicultor de o jumătate de secol.

Acum trei decenii, într-un peisaj idilic din Albania, a fondat o fermă apicolă, la poalele muntelui Morava. Astăzi, ferma are aproximativ 300 de stupi și este singura din mica țară balcanică care își exportă mierea.

„În timpul pandemiei, bărbații sunt închiși în casele lor, dar albinelor nu le pasă de restricții” apicultorul în vârstă de 68 de ani.

„Lucrează mai bine ca niciodată, deoarece nu există zgomot sau poluare, nimic le o deranjează”.

Restricțiile generate de epidemia cu noul coronavirus, care a ucis aproximativ 30 de persoane în Albania, au oprit traficul rutier.

Din cauza incertitudinilor cu privire la piețele de desfacere, fermierii nu au lucrat câmpurile și nu au răspândit pesticide care sunt toxice pentru albine.

„În acest an, nu am avut pierderi, spre deosebire de anii precedenți, când am găsit albine moarte în fața stupilor”, spune Gëzim Skermo care „nu a cunoscut un sezon atât de bun în cei 50 de ani de apicultură”.

Salcâmul galben este în plină floare, iar apicultorii așteaptă în curând înflorirea salcâmului alb, „un magnet pentru albine”.

În funcție de an, ferma produce între cinci și cincisprezece tone de miere . De asemenea, ea colectează zeci de tone de miere de la apicultorii din Albania pentru a fi procesată.

Din superstiție, Gëzim Skermo refuză să dea cifre, dar este sigur că anul acesta, „recolta va fi abundentă și de foarte înaltă calitate”.

Fagurii sunt deja plini, iar apicultorii intenționează să înceapă recoltarea mai devreme decât era planificat, înainte de sfârșitul lunii mai, și chiar să facă două recolte.

„Condițiile sunt optime pentru albinele care sunt adevărate santinele ecologice”, explică Eugen Skermo, apicultor ca și tatăl său.

Toți apicultorii își amintesc de anii dramatici 2016 și 2017. Potrivit asociației lor naționale, 40% din stupi au dispărut, iar pierderile au depășit 60 de milioane de euro, scrie Boursorama.

Pesticidele, care atacă sistemul nervos al albinelor, sunt interzise din 2018 în mai multe țări ale Uniunii Europene.

Ferma apicolă Morava exportă anual în jur de 40 de tone de miere în Statele Unite, Elveția, Singapore și China.

Dar, dacă are un laborator de certificare oferit de UE, Morava nu are voie să-și exporte mierea în Europa, deoarece produsele albaneze de origine animală sunt interzise.

Albania are 360.000 de stupi înregistrați oficial, fiecare producând în medie mai mult de 10 kg de miere.

„Sper ca situația să se schimbe astfel încât piețele europene să poată beneficia de miere din Albania, care are o biodiversitate bogată și o tradiție îndelungată în producerea de miere naturală”, a declarat Ermal Benga, șeful laboratorului fermei Morava.