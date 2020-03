Românul a făcut anunţul pe o reţea de socializare şi a spus că este în izolare şi se simte bine, după ce a fost internat cu suspiciuni de COVID-19.

„Am fost suspectat de coronavirus, aseară am chemat ambulanţa pentru că aveam febră peste 39 de grade şi tuse seacă. Am fost dus la spitalul militar din oraş pentru că spitalele normale sunt deja arhipline, nu mai sunt locuri pentru pacienţi, atenţie, vorbim de 600 de paturi, pentru că numărul cazurilor se amplifică de la o zi la alta. Ce am văzut aseară în spital e greu de imaginat”, a spus Florin Filimon, din Zaragoza, conform Știrile PRO TV.

După investigații, românul a fost trimis acasă , în izolare, pentru următoarele 14 zile. Mesajul pe care l-a lansat e cutremurător: „Pentru că am văzut ce se întâmpla pe canalele de media, românii care ies duminica la cumpărături, în parc, să se întâlnească. Este incredibil, se joacă cu viaţa lor. Virusul este extraordinar de periculos.

Se poate extinde, apeşi pe buton la lift – ai luat virusul – sau mâner, clanţa, ambalaj, te duci să iei mâncare, cine a pus mâna pe pachet? Poate cineva care are deja virusul. Intraţi în casă, hainele trebuie scoase şi depozitate într-un loc separat, pe balcon, la aer, pentru că virusul pe textil are un timp de viaţă de patru ore”, a adăugat Florin, potrivit aceleiași surse.

