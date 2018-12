Apariție SPECTACULOASĂ pe cer. Haloul din Postăvaru I GALERIE FOTO

Imagini spectaculoase au fist surprinse, de Ziua Națională în zona de curbură a carpaților Orientali. A fost fotografiat un curcubeu neobișnuit, tricolor.





”Astăzi am avut parte de un fenomen rar în masivul Postăvaru”, au anunțat pe Fscebook reprezentanții școlii de ghizi montrani Christian Adventure. Imaginile surprinse par rupte dintre-o poveste.

Ceea ce s-a fotografiat în Postăvaru este, cel mai probabil, un halou (adesea numit aură) - un inel luminos, multicolor, care poate apărea pe cer în jurul Soarelui sau al Lunii în condiții atmosferice propice. Haloul se produce din cauza reflexiei sau refracției luminii în cristale de gheață care sunt prezente la nori de mare altitudine.

"Toată apa este înghețată, adică sub formă de cristale hexagonale de gheață. și atunci când turbulentă este puternică, dar turbulentă poate fi atunci când este foarte cald, hexagoanele acestea se mișcă haotic și atunci razele solare nimeresc sub unghiuri diferite. Astfel apare fenomenul optic de halou", a explicat specialistul Ilie Boian pentru BBC, conform Wikipedia. ” Halo-ul circular este un disc de difracție cu un chenar roșu pe interior. El are mereu aceeași dimensiune din cauza simetriei hexagonale a cristalelor de gheață. Dacă concentrația de cristale de gheață din atmosferă este mare, atunci haloul este foarte intens și soarele apare înconjurat de încă 2 sau 3 copii, care sunt numiți "câinii de pază ai soarelui". Acestea sunt specifice norilor cirriformi dar este complet pentru norii cirostratus.

Intensitatea halo-ului depinde de mărimea particulelor de gheață sau apă care le provoacă. Este cunoscut sub numele de "coroana", dar nu trebuie confundat cu gazul subțire luminos împrăștiat care reprezintă coroana proprie a soarelui.

Fenomenul prevestește în următoarele 48 de ore vreme rea, spun meteorologii, vânt puternic, ploi puternice sau temperaturi înalte”, mai arată sursa citată.

