Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat că, de anul acesta, orașul de pe Bega va sărbători Ziua Phoenix, în fiecare an, în data de 19 martie, ziua în care s-a născut liderul celebrei formații, Nicu Covaci. ”În 19 aprilie este ziua de naștere a marelui Nicu Covaci și am luat hotărârea de a declara această zi drept Ziua Phoenix. În 19 aprilie, în acest an și în următorii, vom sărbători Ziua Phoenix, printr-un spectacol Phoenix, dar și prin alte evenimente care se vor organiza în jurul fenomenului Phoenix, care așa trebuie considerat, fenomen de impact extraordinar pentru Timișoara”, a declarat edilul într-o conferință de presă.

Momentan nu sunt stabilite detaliile evenimentului, Primăria decizând doar să susțină financiar evenimentul. Robu a povestit și cum i-a venit ideea: ”M-am întâlnit cu Nicu Covaci la București, duminică, avem o relație foarte apropiată, l-am admirat de mic copil. (…) Este o personaliltate cu totul deosebită”.

Legendara formație rock Phoenix s-a constituit la Timișoara în anul 1961 și este considerată cea mai importantă din istoria muzicii românești. Cu o componență care s-a modificat lungul anilor, Phoenix continuă să cânte și azi, coagulată în jurul liderului ei, Nicu Covaci. Melodiile lansate în epoca de glorie sunt fredonate și iubite de noile generații, și azi.

