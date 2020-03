În SUA, de exemplu, hârtia igiencă a provocat isterie în rândul populației. Mulți dintre americani ajungând chiar să se și bată pentru a mai prinde niște role. Tot în SUA, polițștii din statul Oregon le-au cerut cetățenilor îngrijorați de pandemia de coronavirus să nu mai sune la 911 dacă rămân fără hârtie igienică.

În Olanda, acest capitol nu reprezintă îngrijorare. Premierul Olandei, Mark Rutte (foto), a anunțat că nu există deficit de hârtie igienică.

„Da, au din nou pe rafturi hârtie igienică. Avem destulă hârtie igienică în toată țara pentru următorii 10 ani. Putem să ne facem nevoile liniștiți”, a spus Mark Rutte unui cumpărător într-un schimb informal de replici în timp ce vizita un supermarket pentru a arăta sprijin lucrătorilor.

The prime minister says we can poop for ten years with the amount of toilet paper in this country. Please stop hoarding. pic.twitter.com/Uz7TUMwK68

— Molly Quell (@MollyQuell) March 19, 2020