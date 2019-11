În ședința de astăzi, forul a analizat solicitarea societății Bestmixmedia, pentru televiziunea de muzică de petrecere Party Mix, care va avea emisie în variantă 4K, HD și SD.

„Venim cu propunere de a realiza o televiziune muzicală, națională, o televiziune care să abordeze, din punct de vedere muzical, diferit piața de profil. În cadrul acestui proiect, am identificat această oportunitate și dorim să obținem această licență ca să și încercăm să emitem și să aducem în fața publicului programe interesante.”, a declarant Laurențiu Megelea, acționarul majoritar al societății, la prezentarea proiectului.

La rândul său, membrul CAN, Gabriel Tufeanu, a spus că proiectul nu este deloc realist.

„Dumneavoastră mai aveți niște canale. București TV este și SD și HD. Travel Mix-ul aveți și 4K. Eu, cu tot cablul meu, nu văd Travel Mix 4K. Party Mix 4k, HD și SD nu cred că va funcționa. Sunt prea multe variante, prea mult spațiu de ocupat în cablu, mai cu seamă dacă distribuiți canalul 4K. Nu mi se pare realist, eu m-aș axa pe ceva. Cereți de toate că poate o cădea ceva”.

Replica lui Megelea a fost următoarea:

„Noi nu vedem 4K-ul acesta mâine. Noi îl vedem într-un an de zile, îl vedem în doi ani de zile și rpoducțiile pe care le realizăm trebuie făcute în acest format maxim. Am observat așa: uitându-ne la televiziuni muzicale cu profil de muzică populară, am observat foarte multe lucruri care nu sunt ok: adică, emisiuni medicale, foarte mult teleshopping, piese care țin de folclor și nu neapărat de o muzică autentică de petrecere.

Noi am făcut proiecte curate și ne dorim ca și acest proiect să fie curat. Nu ne dorim să promovăm muzică din zona Taraf TV sau altfel de muzică. Noi simțim nevoia telespectatorului de a viziona un canal fără acest teleshopping, fără altfel de televiziuni. Efectiv muzică de petrecere.”

