Anunţ-bombă. USR, dispus să negocieze cu PSD pentru a dărâma guvernul Cîţu

Premierul Florin Cîţu l-a sunat miercuri seara pe Dan Barna şi l-a anunţat că are acceptul de la Cotroceni pentru schimbarea ministrului. Din acest motiv, USR este hotărât să nu cedeze. În plus, o variantă este aceea ca astăzi ei să înceapă negocieri cu PSD pentru moţiunea de cenzură.

Surse: Cîţu i-a spus lui Barna că Iohannis acceptă revocarea lui Stelian Ion. USR ar vrea ca moţiunea lor de cenzură împotriva guvernului Cîţu să fie sprijinită şi de social-democraţi, astfel că ar vrea să negocieze cu partidul condus de Marcel Ciolacu.

USR a pregătit propria moţiune de cenzură

Potrivit unor surse din PSD, cei din partid nu iau în calcul să semneze moţiunea de cenzură iniţiată de USR şi le va spune acestora să vină ei şi să semneze moţiunea lor.

În plin scandal, preşedintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a lui Stelian Ion din funcţia de ministru al Justiţiei şi o analizează, a anunţat, joi, Administraţia Prezidenţială: Preşedintele a primit cererea de revocare şi o analizează. Revenim cu informaţii, a anunţat, joi, Administraţia Prezidenţială.

Revocarea lui Stelian Ion a fost motivată de disputa privind avizul pentru programul Anghel Saligny, în valoare de 50 de miliarde de lei. Interimar la Ministerul Justiţiei va fi Lucian Bode, acesta fiind al treilea minister pe care îl conduce într-un singur an.

USR PLUS a anunţat că şi-a retras susţinerea pentru Florin Cîţu

USR PLUS anunţă că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Cîţu, care a aruncat ţara într-o criză politică de nedescris: USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu, relatează Antena3.