Raed Arafat a spus că acesta este și motivul pentru care se impun reguli, mai ales purtarea măștii, mai ales că cel mai probabil 4,5% din populația României a fost deja infectată, mulți fără să știe asta, dar infectând la rândul lor alte persoane.

„Cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale, din cauza asta se pun reguli. Dacă am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta mască, nu am mai avea măsuri de prevenire.

Este clar că avem persoane pozitive, contagioase, asimptomatice, care nici ele nu știu că sunt contagioase.

Nu pot spune care e diferența, dar la un moment dat Ministerul Sănătății a dat prevalența pe parte de anticorpi de 4,5% – 5%. Asta înseamnă că 4,5% din populația României a fost deja expusă și infectată, dar mulți nici nu au știut, au crezut că e răceală simplă sau a apărut febra pe durată scurtă, dar ei au fost probabil infectați și au infectat și pe alții dacă nu au respectat regulile de prevenire”, a afirmat Raed Arafat.

Testarea în masă are un rol

„Testarea în masă are un rol. Ea poate depista persoanele pozitive în vederea carantinării, deci depinde acum ce vei folosi pentru testarea în masă. Noi efectuăm un număr de mare de teste, comparativ cu alte țări. Ce poate să fie de ajutor ar fi anumite teste mult mai rapide, care să nu necesite operațiuni de laborator ce necesită ore în șir pentru a determina rezultatul testului. Există șansa să aducem teste pe antigen, rapide, pe care să le folsim în linie de front pentru cazurile simptomatice. Pentru cazurile asimptomatice rămână însă evaluarea actuală. Testările în masă au rolul lor, precum determinarea seroprevalența” , a precizat Arafat.

Când va fi al doilea val

El a conchis că al doilea val al epidemiei de coronavirus se va suprapune cu perioada iernii, când vor exista și cazuri de gripă sezonieră.

Secretarul de stat a conchis că nu poate garanta că vom scăpa de coronavirus odată cu venirea primăverii: „Nu pot să vă garantez nimic, că nu știu cum va fi comportamentul. Aduceți-vă aminte că noi nu am trecut printr-o iarnă serioasă cu virusul ăsta. Noi am început din martie, acum vedem cum va fi la iarnă. Din primăvară până acum nu am stat liniștiți, iar creștererile au început în vară, toamnă”.