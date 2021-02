12 februarie

”Anul Nou chinezesc este o expresie a globalizării, a imperialismului cultural!” HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 februarie s-au născut Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Alexandru Davila, Otilia Cazimir, Ioan Ovidiu Sabău, Isaac Peltz, Valeriu Gorunescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Meletie, Antonie şi Hristea. Nimic în “Kalendar”, dar nimic!

Lună nouă, în Vărsător.

Astăzi este Anul Nou Chinezesc. Începe anul Taurului, Bivolului, de metal, alb, negativ. Ține până pe 2 februarie 2022 și face parte din al 78-lea ciclu. Dar, noi nu suntem chinezi!

Mai mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi mă întrebaţi ce este cu zodiacul chinezesc, cum a fost stabilit. Cum să nu, mă grăbesc să vă povestesc încă odată, ceea ce ştiu şi eu, o legendă pe care mi-a spus-o, demult, Ţu Kă Wen, un chinez cu două doctorate adevărate, în istorie şi sociologie, din Hong Kong.

Legenda spune că miticul împărat Huan a stabilit Anul Nou la a doua Lună Nouă după solstiţiul de iarnă. Şi toată lumea a început să petreacă. Marele Budha a chemat, însă, pe animale şi pe oameni la sfat ca să stabilească organizarea timpului în săptămâni, luni, ani şi cicluri. Sfatul a avut loc în locul unde s-a aflat apoi primul Templu Shaolin.

Primul s-a prezentat la sfat omniprezentul Şobolan, urmat de harnicul Taur. Apoi a sărit în poiana sfatului curajosul Tigru, însoţit de ruda sa, eleganta Pisică. Bătând puternic din aripile uriaşe a sosit şi magicul Dragon. Apoi au venit aproape în acelaşi timp înţeleptul Şarpe, nărvaşul Cal, drăguţa Capră, năzdrăvana Maimuţă, neliniştitul Cocoş şi credinciosul Câine. Mestecând preocupat o mlădiţă de bambus a venit, ultimul, norocosul Porc. Când sfatul era pe sfârşite au venit şi 12 oameni, cei mai înţelepţi din toată China, ceilaţi oameni şi animalele rămânând să petreacă mai departe.

Legenda spune că de atunci, de la acel Sfat a rămas organizarea calendarului, în care fiecare an poartă, în ordine, numele animalelor care s-au grabit să răspundă chemării marelui Budha. Tot atunci Budha a stabilit cele cinci elemente primordiale: pământul, aerul, apa, focul şi lemnul şi ciclul de 60 de ani în care fiecare zodie de un an trecea prin cele cinci elemente (12 x 5 = 60) – 60 de ani fiind considerată vârsta medie a omului, pe atunci. Iar cei 12 oameni, înţelepţii, au constituit cea mai veche şi perenă formă de conducere spirituală colectivă: “Cei Doisprezece Înţelepţi ai Chinei”, care, învăluită de mister şi protejată întotdeaună de cei puternici, există şi în ziua de astăzi, după o durată de peste cinci milenii. Ei stabilesc multe, printre care şi “culoarea” anului.

Legenda mai spune că de cinci mii de ani cei 12 Înţelepţi ai Chinei se adună periodic, uneori la sute de ani distanţă ca să stabilească culoarea anilor. O întrunire a înţelepţilor a avut loc în agitatul an 1934. Pe drumul către locul adunării unul dintre Înţelepţi a pierit într-un accident. Dupa ce au consultat oracolul I Ching, Cartea Schimbărilor şi au interpretat diferite horoscoape, s-au gândit şi au luat informaţiile care le erau necesare, înţelepţii au trimis solie către cel pe care îl aleseseră să fie al 12-lea Înţelept al Chinei. Pentru că hotărârile se pot lua numai în prezenţa completă a celor 12 Înţelepţi, cu unanimitate de voturi.

La Statul Major al unei armate în marş s-a prezentat un trio ciudat. Un ţăran înstărit, un lucrător de la oraş, adică un muncitor şi un preot budist. Ţineau morţiş să vorbească cu comandantul, cu generalul. Cei trei aveau ceva deosebit, poate hainele curate şi de calitate, poate ţinuta deosebită, poate corectitudinea academică cu care vorbeau cantoneza, ei bine toate acestea au convins santinelele şi pe subofiţerii de gardă să-i aducă pe cei trei în faţa Statului Major.

Ajunşi acolo au făcut cel mai ciudat lucru: au scos hainele de pe ei şi au îngenucheat în faţa generalului spunând că au un mesaj numai pentru urechile lui. Generalul a făcut un semn şi cei de faţă au plecat. Atunci cei trei s-au ploconit din nou în faţa generalului spunând într-un glas formula rituală : „Stăpâne, ai fost ales cel de al 12-lea Înţelept al Chinei. Poţi să primeşti, sau să refuzi. Gândeşte-te bine! Gândeşte-te bine! Gândeşte-te bine!”

Tânărul general, avea puţin peste patruzeci de ani, tocmai începuse aventura grandioasă a vieţii lui, Marele Marş. Lucrurile nu mergeau deloc bine, nici măcar nu era conducător suprem, ci doar unul dintr-o triadă. Dar iată, Providenţa, Budha, îi surâdea. Să fie cel de al 12-lea Înţelept al Chinei înseamna un acces nelimitat la informaţii, la controlul diferitelor organizaţii secrete ale ţăranilor şi ale vechilor confrerii chinezeşti, printre care temuta Triadă este doar una dintre ele. Aşa că Mao Tze Dun surâse larg şi îi ajută pe soli să se ridice: „Primesc din toată inima. Ascult şi mă supun. Unde trebuie să merg?”. Nimeni nu și-a pus problema cum Mao a reușit Marșul cel Lung, împotrivă oricărei logici militare, sau civile. Dar, a reușit!

Întotdeauna, de cinci mii de ani se alege mereu şi mereu cel de al 12-lea Înţelept al Chinei. Pentru că niciodată nu au pierit simultan doi Înţelepţi. Legenda spune că atunci când se va întîmpla acest lucru, adică va dispare mai mult de un singur Înţelept, va fi data apusului Chinei. Adică Sfârşitul Lumii!

Cam asta le-am povestit și pe ”Dimineața Astronomilor”. Așa fac mereu, este obiceiul meu. Dar, după mine, mi-a atras atenția intervenția unui tânăr astronom de la o universitate din California. Cu barbă și mustață, gen latino cu părul mare și rebel, era evident că vrea să-l copieze pe Che Guevara. Nici când a deschis gura nu s-a delimitat de stânga revoluționară. ”Anul Nou chinezesc este o expresie a globalizării, a imperialismului cultural!” Și-a început el dizertația, foarte inteligentă și documentată.

Dar, am avut un frison. Parcă eram căzut în timp, la ședința de partid a organizației de bază secția mecanică grea, din fabrica unde lucram, ”Aversa”. Unde se înfiera, cu elan revoluționar, imperialismul. Are și marxismul, comunismul, părțile bune, nu neg. Și nu neg, marxiștii din universitățile americane au dreptate, este prea multă sărăcie în lume, în timp ce două mii de miliardari dețin 70% din averea mondială. Din documentele pentru Davos reiese că nouă oameni dețin jumătate din averea mondială. Cam inegal, nu?

Astronomul care vrea să semene cu Che a spus și niște fraze interesante! ”Superstiția cu horoscopul chinezesc făcut pentru America sau Europa este ca și când ai trimite un preot catolic să se roage într-un templu budist!”. ”Zodiacul chinezesc este anual, nu există nicio corespondență cu zodiacul lunar, european. Sunt alte valori, alte sisteme de referință, altă psihologie a maselor” ”Anul nou chinezesc poate să înceapă, dar noi nu suntem chinezi!” Este foarte adevărat, pe ”Dimineața Astrologilor” devenită ”Dimineața Astronomilor” nu este niciun chinez, vietnamez, sau japonez. Doar un mongol, nici nu știu cum a ajuns aici. Cu el este o poveste lungă, poate v-am spus-o altădată.

A combătut bine, tânărul din California, nimic de zis. După el s-a lăsat o tăcere jenantă, nimeni nu voia nici să-l susțină, nici să-l contrazică. Așa că luându-mi în serios titulatura de ”Patriarch” am intevenit zâmbitor ca o mască Nō și am spus că poporul meu are o vorbă: ”două bătăi sunt de prisos, dar nu două petreceri”. Că în timpurile astea triste și depresive ale distopiei sanitare, poate ceva mai multă mângâiere prin distracție nu ar strica.

După modelul împăraților romani, care dacă nu aveau pâine, dădeau poporului mai mult circ. Și că nu văd de ce nu am sărbători Anul Nou chinezesc, poate și Anul Nou evreiesc din septembrie, Anul Nou legitim, gregorian, Anul Nou iulian, pe stil vechi, Anul Nou antic, acum persan, la echinoctiul de primăvară, Anul Nou druidic la solstițiul de vară, apoi sărbătorile celtice. Dacă mai știți, numiți-le!

Mă găbesc să intru pe ”Dimineața Astronomilor” cu senazația ciudată, dar plăcută, că mă așteaptă o lungă listă de prilejuri de sărbătorit. Sărbători să fie, pentru că mâine este o altă zi, poate de sărbătoare!

BERBEC Ai o imagine neclară a relaţiilor sociale şi eşti mereu surprins de ceea ce ţi se întâmplă, astăzi, de exemplu. E vorba de naivitatea ta berbecească, de sufletul tău bun. O să mai ai surprize! Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei… activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calătoriilor sau schimbărilor majore. Este un timp de reîncărcare a bateriilor, în care confortul şi un mod de viaţă mai liniştit, mai calm, iti face bine şi te face sa priveşti viitorul cu speranţă.

TAUR Rabzi cât poţi, dar la un moment dat tot te orbeşte furia! E natural să mai iei pe unii în coarne, din când în când, dar nu astăzi! O conjunctură perversă te face victimă sigură, stai şi cugetă! O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Leii sau Capricornii. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. Perioada iţi este favorabilă, în general. Ziua de astăzi face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

GEMENI Astăzi trebuie să faci presiuni, să forţezi, ca să obţii ceea ce doreşti. Nu îţi displace, dar trebuie să fii elegant şi politicos ca să nu trezeşti aversităţi. Nu pleca la drum lung! Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiuni mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp!

RAC Aspecte ale vieţii tale ridică multe semne de întrebare şi e evident că nu eşti mulţumit de ele. Problema pare dificilă dar trebuie să desparţi influenţele obiective, de propriile greşeli! Nu te lăsa coplesit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să ai noi cunostiinte sau chiar prieteni. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Sănătatea este mediocră pentru nativii din prima parte a zodiei şi bună pentru restul. Ai miros și gust? Dacă da, totul este normal. Banii sunt cam puţini astăzi, poate unde se şi scumpesc toate, dar mereu mâine este o nouă zi!

LEU Zi favorabilă pentru activitatea ta cotidiană, eşti avantajat în profesie sau meserie. Astăzi caută cu grijă prilejurile ca să te afirmi, să ieşi în evidenţă, fără să fii ostentativ sau agresiv. Orice inceput este greu şi nesigur. Nu este o scuza pentru tine care vezi numai lucrurile mari şi nu te cobori să analizezi şi amănuntele! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi vrei să cheltuieşti, nu glumă! Poţi să-ţi temperzi pornirea – de fiecare dată când vrei să cumperi ceva spune-ţi că o să găseşti ceva mai bun!

FECIOARA Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemle importante care te interesează personal! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Aşa poţi să eviti refuzurile si deceptiile.

BALANŢA Ai nevoie să-ţi mai schimbi ideile, punctul de vedere, să mai întâlneşti şi alţi oameni decât obişnuiţii din spaţiul virtual. Altfel rămâi pe veci prizonierul “pânzei de păianjen”! Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comerţul cu amanuntul sunt avantajate. Un Taur sau poate un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Un incident neplăcut în a doua parte a perioadei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol de excepție, pe seară, sigur, online.

SCORPION Astăzi eşti prea empatic, prea pui la inimă orice, dar dai dovadă de umor inspirat şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze! Zi de cumpărături şi poate chiar de ceva nou, relativ important pentru tine! Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri. Banii nu sunt excelent aspectaţi, dar o zi trece repede! Nu este o perioadă foarte favorabila călătoriilor sau schimbărilor majore. Nou, nou dar nu tot ce este nou este şi mai bun!

SĂGETĂTOR Ai nevoie de mai multă energie, de mai mult efort. Astăzi poţi să prevalezi printr-o mai bună organizare a timpului tău de muncă, prin secvenţe inteligente, dar şi prin odihnă suficientă. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz… Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau cu motiv evident, pentru că se apropie sărbătorile primăverii. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu, sau la şcoală, sau unde activezi.

CAPRICORN Evită astăzi orice negociere, târguială, care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii. Este greu să menţii mereu un climat pacific, dar faci eforturi pentru siguranţa ta. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Mai multa discreţie nu strică! Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Un procent din Capricorni reuşeşte astăzi să facă o gafă. Mică! Nu te băga prea mult în viaţa altora, chiar dacă îţi sunt prieteni buni. Totuşi, o veste bună, chiar foarte buna!

VĂRSĂTOR O perioadă de oboseală, urmare eforturilor făcute şi a răcirii bruşte a vremii. Poţi să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru… sport. Făcut de tine, nu privit la tv! Trage de fiare, fugi prin sufragerie, dacă în parc ţi-e frig şi lumea iţi va părea mai frumoasă şi mai zveltă! Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente medicale de tot felul, întreţinere cosmetică, dar făcute acasă! Nu da şi nu lua bani cu imprumut – timpul acesta este belea curata pentru speculaţii financiare.

PEŞTI Vezi lucrurile şi evenimentele cu mai mult optimism pentru că ai mai multă încredere în forţele proprii. Dacă nu poţi rezolva ceva, azi amână! În orice caz, este mai prudent să ceri ajutor. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor discuții online sau prin reprogramarea unor evenimente, mai ales în familie sau cu prietenii. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. Dacă poţi!