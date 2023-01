Anul începe prost pentru Simona Halep. Vestea proastă care o dă peste cap, prăbușirea continuă

Anul 2023 a început prost pentru Simona Halep (31 de ani), care se află ieșită din joc, din cauza suspendării din circuitul WTA. Cea mai bună jucătoare de tenis a căzut în ierarhia mondială, iar coborârea va continua, atât timp cât „Simo” nu poate să participe la niciun turneu. Halep a ieșit din TOP 10 și se află pe poziția a 12-a.

În stare de suspendare Simona Halep va cădea în WTA

Constănțeanca a fost depășită de Madison Keys și Paula Badosa (ambele din Statele Unite ale Americii). Deocamdată, după ce a căzut un test anti-doping, în luna septembrie (înștiințarea a venit în octombrie), Simona Halep va trebui să-și demonstreze nevinovăția. Cazul, unul extrem de controversat, urmează să fie judecat de un juriu de experți desemnat de Sport Resolutions.

În ultimele ore din 2022, Simona Halep a transmis următorul mesaj pe rețelele de socializare: „2022, norii tăi au fost negri, 2023, arată-mi Soarele, te rog!”. Pe contul de Instagram al lui Halep a fost distribuit și un clip motivațional al actorului Horațiu Mălăele, în care concluzia a fost că „râsul este muzica sufletului”.

Chiar dacă s-a aflat în centrul unui mare scandal, sportiva din Constanța a fost desemnată, anul trecut, jucătoarea anului, de către Federația Română de Tenis (FRT). În 2022, Halep s-a impus la două turnee: Melbourne Summer Set și Toronto.

Ce spunea după ce fusese depistată pozitiv

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele. In toată cariera meaa, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, spunea Halep, după ce a aflat că a fost depistată pozitiv.

20222 a fost un an foarte greu pentru Halep și pentru că a divorțat de Toni Iuruc.