1 ianuarie 2020

Anul 2020, anul părinților și al copiilor și al filantropilor creștin-ortodocși. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 1 ianuarie s-au născut James Frazer, J. Edgar Hoover, J.D. Salinger, Maurice Bejart, Gheorghe Dinică, Nicolae Linca, Radu Şerban, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ana Aslan, Emil Brumaru, I.A. Brătescu-Voineşti.

Tradiţional, în calendar, pe 1 ianuarie este Sf. Vasile cel Mare. Om bun şi suflet mare acest episcop al Cesareei din Capadocia. Şi miluit de Dumnezeu cu puterea cunoşterii şi izvor de teologie. Cu toţii cunoştem, sau ar trebui să cunoaştem, scrierile lui. Poate aţi observat dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că unul din titlurile Patriarhului României este cel al urmaşului Sf. Vasile cel Mare, ca Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei.

Pe undeva, prin vasta sa operă, Vasile cel Mare a spus „fericiţi sunt cei care ajută şi iubesc pe aproapele lor că drepţi se vor numi şi vor sta la dreapta Domnului. Iară cei care iubesc şi au grijă de animalele lor, din ogradă şi din casă, cai, vitei, oi, turme, căței și pisici, apoi aceia blânzi se vor numi şi vor sta în Inima Domnului”.

Fiţi blânzi, fiţi buni şi milosteniţi-vă atât pentru oameni cât şi pentru animăluţe. După cum ştiţi, prin hotărâre judecătoarească, în State un animăluţ a primit calitatea de „persoană nonumană„! Animăluțele au conștință de sine, doar răspund la numele dat, au caracter, sunt foarte diferite, au sentimente și antipatii, frici și plăceri. Cațeii rămân cu o dezvoltare mentala a unui copil de 3-4 ani, spun specialiștii, dar ce distractivi și loiali sunt!

Vă spun aceasta pentru că am petrecut Revelionul cu cei șapte căței ai mei. Din diferite motive, printre care mizantropia joacă un rol important. Dar de pe la ora 14 am petrecut cu rudele și prietenii de pe diverse meridiane, Anul Nou. Întâi cu cei din Noua Zeelandă și ultimii cu cei de la Paris, la ora 2. Nu știu de ce dar nu am putut să prind TV5 cu cabaretul. Așa că m-am uitat la filme, bând ”kir” adică șampanie brut cu un jet de Creme de Cassis de Dijon. Astăzi pe la ora 8 o să petrec și cu cei de pe Coasta de Est și Canada. La ora anului Nou al României am ascultat Cuvântul de Anul Nou al Patriarhului, pe Radio Trinitas. BOR a declarat anul 2020 anul părinților și al copiilor și anul filantropilor creștin-ortodocși. Inspirată inițiativă!

Acum vă rog să mă scuzați, s-a încins o Canasta online între un indian din Hayderbad, un chinez din Shangai, un argentinian din La Plata și subsemnatul. Au acceptat regulile Canasta Saveh, cea mai necruțătoare și dificilă variantă, stabilită de mine acum, vai, 40 de ani, în Algeria și devenită virală, acceptată de comunitatea internațională, este și în Hoyle’s Rules of Games, dar jucată numai în marile competiții, rar, dar bine.

Cred că o să-i dovedesc, joacă bine, dar prea prudent, după primul tur am vreo două mii de puncte avans, dar nu se știe niciodată, doar mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

HOROSCOP 1 ianuarie 2020

BERBEC În prima zi din 2020, te trezeşti târziu şi te culci devreme! Ai idei bune în ceea ce priveşte banii. O prima zi a anului 2020, o zi care trece repede pentru că ești obosit și cu stomacul prea plin. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Dacă este să faci o vizită, mai întâi odihneşte-te după noaptea nedormită de Revelion. Apare o situaţie. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva problema!

TAUR Lucrurile se înşiră favorabil din prima zi a anului. O întâlnire importantă, o vizită în prima zi a anului, care îţi poate da indicii preţioase pentru un proiect pe care îl ai de mult în minte. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiuni evident, mincinoase.

GEMENI Dacă ieşi pe afară, pleci la drum, atenţie la frig şi la cum te îmbraci. Ai multe de facut azi, în prima zi a anului şi ai şi câteva idei, pe care le-ai şlefuit de ceva timp timp în mica vacanta de Crăciun. Daca perseverezi, adică dacă nu laşi totul neterminat, s-ar putea sa dai nu dai greş după cum se mai întâmplă. Anul acesta eşti mai puţin superficial!

RAC Nu-i supăra pe cei din jur cu problemele tale existenţiale, sentimentale! O atitudine prevenitoare şi calmă, ca şi schimbarea inteligentă a modului de abordare aduce succesul – spune înţeleptul chinez. Poate ar trebui să-i urmezi sfatul! Coordonatele primei zile a anului 2020 sunt veselia şi lipsa de griji, doar este vacanță Şi o mare dorinţă să te simţi bine, să dansezi, să fie armonie şi pace. Da, dacă urmezi sfaturile înţeleptului chinez!

LEU Vremea capricioasă şi vremurile nesigure îţi dau griji şi neliniști care nu sunt ale tale. Scutura-te de ele si regaseste-ti buna dispozitie! Oricum nu ai ce face decat să filozofezi şi să te bucuri de micile tale realizari de anul trecut, de cei care te iubesc şi de Soarele, protectorul tau, care straluceşte mereu şi mereu! Astăzi, în prima zi a anului, fă vizite sau invită la tine oameni cu care te simţi bine, ai ce discuta şi ai dori să fiţi împreună tot anul 2020.

FECIOARĂ Nu te repezi sa tragi concluzii. Mai ales astăzi care poate fi un nou inceput, o nouă şansă. Lasa analizele complicate si motivele de disconfort. Nu este nici folositor şi nici nu este indicat. In general si astazi in special anturajul tau şi familia iţi sunt favorabile şi te sustin. Stelele te sfatuiesc să o laşi mai moale cu ambitiile tale care ti-au cam macinat nervii şi stomacul. Mare atentie la ce mănânci! Adică, la ce mai mănânci, poate ai mâncat prea mult!

BALANŢĂ Climatul este electric în jurul tău. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili la începutul lunii ianuarie şi mai ales astăzi, în prima zi a anului. Planurile, proiectele, cele stabilite astăzi sau începute astăzi aduc în viitor rezultate bune. Evită spaţiile largi, friguroase, cu prea mult curent sau locurile prea aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil!

SCORPION Eşti mai voluntar, mai determinat în hotărârile tale. O primă zi favorabilă, în special pentru activităţile de organizare, de început de an. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele şi informaţiile pe care le primeşti. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie.

SĂGETĂTOR Se pare că eşti depăşit de evenimente. Din prima zi a anului, de la început de an nu trebuie să te ambalezi. Dimineaţa, dacă te-ai trezit, amână, dacă depinde de tine, orice vizită, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. Hotărârile importante trebuie luate în momente importante. A doua parte a zilei este mai bună, iar seara chiar foarte bună.

CAPRICORN Uneori ai nevoie de putina solitudine. Astăzi, când te trezeşti, la prânz, puţină solitudine, singurătatea îţi face bine. Nu te implica în conflicte, în problemele altora, fie că sunt din familie, fie din anturaj – astăzi nu eşti un bun mediator. Dacă eşti la drum, sau te pregăteşti de drum, trebuie să ştii că stelele îţi sunt binevoitoare. Pe seară, poţi să asculţi cu zâmbetul pe buze aventurile colegilor, poveștile lor sau ale prietenilor, din noaptea de Revelion!

VĂRSĂTOR Dacă lucrurile nu merg chiar cum vrei, evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii fie că sunt în familie, sau cu prietenii. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa, chiar de la început de an. Prerogativele tale trebuiesc reafirmate chiar de la început, să se ştie regula jocului!

PEŞTI Beneficiezi din prima zi a anului de o conjunctură favorabilă. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. De la inceput de an trebuie sa te hotarasti care sunt prioritatile tale. Daca te lasi purtat de valurile vieţii s-ar putea să naufragiezi pe o insula, cât o fi tu de Peşte. O insulă pustie, ca în Insula Misterioasă!

