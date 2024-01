Premieră în industria HoReCa din România. Un antreprenor a dat lovitura cu o idee inedită

În industria HoReCa există întotdeauna loc de mai bine. Un antreprenor român a dat lovitura cu o idee inedită. În pitorescul sat Berința, din inima Maramureșului, afaceristul a pus bazele unui complex hotelier format din căsuțe de tip dom geodezic.

Premieră în industria HoReCa din România

Este primul complex de acest fel din indstria HoReCa de la noi din țară. Ideea inedită a pus comuna Berința pe harta turismul din România și se pare că antreprenorul român nu duce lipsă de clienți.

Turiștii se bucură de condiții de lux, de cinci stele, iar căsuțele sunt dotate cu minijacuzzi, amplasate în așa fel încât oferă clienților priveliști de vis și experiențe de neuitat.

Domurile se pot închiria cu 600 de lei noapte, dar tariflele variază în funcție de preferințele și opțiunile clienților. De exemplu, prețurile cresc dacă turiștii aleg pachete de vacanță în care sunt incluse deplasările pe pârtii sau vizite la obiectivele turistice din zonă.

Tarifele pornesc de la 600 de lei/noapte

Nicolae Hosu este inițiatorul acestui proiect unic din industria HoReCa de la noi din țară. Ideea de a construi aceste domuri inedite a venit din dorința antreprenorului de a aduce Maramureșul mai aproape de concetățenii săi, scrie observatornews.ro.

„Am dorit ca şi altă lume să cunoască Maramureşul nostru exact aşa cum este el, frumos, tradiţional. Fiecare dintre domuri este personalizat cu câte un minijacuzzi care va fi funcţional cât de curând”, spune administratorul Nicoale Hosu.

Idee unică în indutria HoReCA

Clienții care i-au trecut pragul au rămas plăcut impresionați de inițiativa demarată de Nicolae Hosu. „A fost o experienţă cu adevărat magică pentru mine şi pentru viitorul meu soţ. E un loc memorabil. Indiferent de anotimp, experienţa e una de basm”, a spus o turistă.

„Un loc unde am început, pot să spun, viaţa de familie, deoarece în acest loc minunat am ales să organizez cererea în căsătorie a iubitei mele. Am ales acest loc datorită peisajului şi a locaţiei”, a precizat un alt turist.