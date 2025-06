Sport Antrenorul echipei Unirea Slobozia și-a anunțat plecarea. Ce jucători îl urmează







Unirea Slobozia ar urma să piardă mai mulți jucători în această vară, după disputarea barajului de menținere în Superliga cu Voluntari. Antrenorul Adrian Mihalcea (49 de ani) și-a anunțat plecarea de la echipă și urmează să semneze cu UTA. În plus, alți cinci jucători sunt pregătiți să părăsească formația.

Plecări de la Unirea Slobozia

La sfârșitul lunii mai, se discuta despre o posibilă plecare a lui Andrei Dorobanțu (20 de ani), fundaș dreapta, dar și a lui Cristian Bărbuț (30 de ani), extremă dreaptă, la Farul Constanța. Pe lângă ei, alți trei jucători sunt pe cale să părăsească echipa ialomițeană.

Portarul Stefan Krell, în vârstă de 32 de ani, a ajuns deja la un acord de principiu cu Petrolul, potrivit gsp.ro. Pe lângă el, fundașul stânga Andrei Șerbănică, de 28 de ani, și mijlocașul ofensiv Florin Purece, de 33 de ani, se vor alătura și ei echipei din Ploiești.

Daniel Șerbănică a jucat 31 de meciuri în acest sezon pentru Unirea Slobozia, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 3 pase de gol. Conform Transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată la 350.000 de euro.

Florin Purece a disputat 36 de meciuri pentru echipa din Ialomița, în care a înscris 4 goluri și a oferit 6 pase decisive. Conform Transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată la 200.000 de euro.

Mihalcea a ales UTA

Petrolul și-ar fi dorit să-l numească pe Adrian Mihalcea în funcția de A1, după plecarea lui Mehmet Topal. Totuși, antrenorul din Ialomița a ajuns la o înțelegere verbală cu UTA Arad.

Unirea Slobozia a terminat sezonul pe locul 14, având 27 de puncte. Echipa a evitat retrogradarea directă în ultima etapă, când a învins-o pe Sepsi cu 2-1, trimițând astfel covăsnenii în Liga 2.

„Este meciul sezonului. Este un meci foarte greu, așa cum a fost și prima manșă, iar ținând cont de rezultatul din tur, FC Voluntari are prima șansă. Noi am fost de multe ori în acest play-out cu sabia deasupra capului, însă am reușit să scoatem rezultate bune”, a spus Adrian Mihalcea, înainte de Unirea Slobozia - Voluntari, returul barajului de menținere în Superligă.