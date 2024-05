Vizită surpriză în Ucraina. Antony Blinken a ajuns la Kiev cu trenul de noapte

Antony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite, a ajuns la Kiev într-o vizită surpriză. Oficialul american și-a făcut apariția pe neașteptate, în capitala Ucraine, într-un moment dificil al războiului.

Şeful diplomaţiei de la Washington a călătorit cu trenul de noapte și a ajuns la destinație marți, 14 mai, la prima oră. Scopul vizitei sale este de a reitera sprijinul administrației Biden pentru Ucraina, în această perioadă

Secretarul de stat al SUA a ajuns în Ucraina într-un moment dificil. Rusia desfăşoară o ofensivă susținută în regiunea Harkov (nord-est), iar forțele militare ucrainene se apără cu dificultate. În acest context, Antony Blinken urmează să dea asigurări că SUA va continua sprijinul cu echipament militar și armament de război. El promite că fluxul de arme și muniție se va desfășura cu ritmicitate și nu va fi întrerupt.

Vizita, neanunțată în prealabil, intervine la câteva săptămâni după votul Congresului american pentru debolcarea ajutorului destinat Ucrainei. Kievul va primi un pachet financiar masiv în valoare de 61 de miliarde de dolari. Ajutorul vine cu o întârziere de mai multe luni din cauza opoziției republicanilor controlați de Donald Trump.

Statele Unite au trimis, deja, ajutoare militare, din stocurile sale, în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari. În principal este vorba despre sisteme antiaeriene Patriot şi NASAMS care lipsesc armatei Kievului. Aceste arme sunt necesare pentru a face față ruşilor. De asemenea, au fost trimise muniții de artilerie, de care Ucraina duce lipsă.

Este de așteptat ca Antony Blinken să dea asigurări că ajutoarele să continue, într-un ritm mai accelerat. Washingtonul încearcă să recupereze timpul pierdut în Congres, în care situația de pe frontul ucrainean s-a deterioarat.

Un oficial american, care îl însoțește pe Antony Blinken, a explicat care este scopul acestei vizite neașteptate, la Kiev. El a precizat că este nevoie ca Ucraina să simtă că se bucură de susținerea Statelor Unite și a aliaților occidentali, într-un moment dificil.

Antony Blinken intenţionează să „detalieze modul în care ajutorul nostru va fi pus în practică, astfel încât să le întărească apărarea şi să le permită să recâştige iniţiativa” pe câmpul de luptă, a adăugat el sub protecţia anonimatului.

Ultima vizită a unui înalt oficial american în Ucraina datează din luna martie. Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Joe Biden, s-a deplasat la Kiev.

