Politica Trimite sau nu România un sistem Patriot în Ucraina? Cine va decide







Marcel Ciolacu a declarat că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are reţineri mari ca România să dea un sistem de apărare Patriot Ucrainei. De asemenea, Marcel Ciolacu spune că nu a discutat încă acest subiect cu preşedintele Klaus Iohannis.

Marcel Ciolacu, despre sistemul Patriot pentru Ucraina

Marcel Ciolacu afirmă că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, „are reţineri mari” ca România să dea un sistem de apărare Patriot Ucrainei.

„Suntem trei state cu sistemul Patriot - este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis.

Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina”, a declarat Ciolacu la antena3.ro.

Premierul este convins că se va lua decizia cea mai înţeleaptă

Marcel Ciolacu spus că decizia se va lua în CSAT, împreună cu preşedintele României. „Sunt ferm convins că vom lua decizia cea mai înţeleaptă în ceea ce priveşte România, în primul rând bun”, a mai subliniat premierul.

Klaus Iohannis a declarat în timpul vizitei în SUA, că în Ucraina e nevoie de sisteme de apărare antiaeriană și că a existat o discuție intensă despre cine le poate oferi. În acest context fiind întrebată și România dacă ar putea să ofere. Șeful statului a adăugat că a vorbit despre acest subiect și cu Joe Biden și că va trebui să discute în CSAT pentru a găsi o soluție.

Marcel Ciolacu și Klaus Ionannis spun ferm că „decizia se va lua în CSAT”

Mai clar, în urmă cu câteva zile, aflat în vizită în SUA, preşedintele Klaus Iohannis a spus că se va găsi o soluţie, atât timp cât România nu va rămâne „fără apărare antiaeriană”.

„Va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem pune problema, ce putem să oferim și ce putem să primim în schimb, pentru că e inacceptabil ca România să rămână fără apărare antiaeriană. Cred că vom găsi o soluție. E vorba doar de un singur sistem Patriot. Unul e funcțional, care va rămâne în România, celelalte care sunt în faze avansate de operaționalizare și despre unul dintre acesta era vorba”, a declarat Iohannis la Washington.

Ce spune Mihai Tudose despre trimiterea sistemului Patriot în Ucraina

Mihai Tudose, vicepreşedinte al PSD şi fost prim-ministru, este de acord cu trimiterea sistemului Patriot în Ucraina.

„Sunt convins că domnia sa (preşedintele Iohannis) va avea discuţii cu primul-ministru, cu ministrul Apărării, CSAT şi de aici încolo textul curge. În fapt, dacă noi avem – acum vorbesc în nume personal – avem un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina, şi ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine, cumva, şi pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus: sunt argumente şi pentru acest lucru”, a declarat Mihai Tudose.