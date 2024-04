International 86 de europarlamentari cer României şi altor cinci state să sprijine Ucraina cu sisteme Patriot







Un grup de 86 de europarlamentari - printre care şi Vlad Botoş, Dragoş Tudorache, Mircea Hava, Alin Mituţa - au semnat o scrisoare prin care cer guvernelor României, Germaniei, Spaniei, Greciei, Poloniei şi Olandei să sprijine Ucraina cu sisteme de rachete Patriot. Iniţiatorul petiției este fostul premier belgian Guy Verhofstadt, conform news.ro.

Sistemele Patriot ar putea contracara atacurile Rusiei

”Joi, 11 aprilie 2024, Parlamentul European a votat cu o largă majoritate, amânarea descărcării de gestiune pentru bugetul pe 2022. Parlamentul a făcut acest lucru ca reacţie la absenţa unei decizii a statelor membre de a livra Ucrainei sisteme de apărare Patriot. Ucraina are nevoie de cel puţin încă şapte astfel de sisteme pentru a contracara noua strategie brutală a Rusiei, care vizează nu doar infrastructura energetică a Ucrainei, ci şi spitale, locuinţe, blocuri de apartamente din oraşe precum Kiev, Harkov, Odesa şi chiar şi Lvov.

Temerea nostră este că Putin a decis să urmeze aceeaşi strategie ca în Siria, bombardând masiv centrele urbane şi provocând numeroase victime civile”, se arată în srisoarea adresată preşedintelui Consiliului European Charles Michel, Înaltului Reprezentant Josep Borell, cancelarului german Olaf Scholz şi premierilor României, Spaniei, Greciei, Poloniei şi Olandei.

”Având în vedere blocajul din Congresul SUA, este responsabilitatea noastră, în special a celor şase state europene care deţin sisteme Patriot, să livreze echipamentul necesar, şi aceasta cât mai repede cu putinţă, astfel încât Ucraina să poată contracara în mod real noua ofensivă devastatoare a Rusiei”, mai afirmă semnatarii scrisorii prezentate pe Verhovstadt pe contul său X.

O chichiță juridică pentru ajutorarea Ucrainei

Europarlamentarul Vlad Botoş, al doilea pe lista semnatarilor, consideră că ucrainenii au nevoie de aceste sisteme: ”Nu e vorba de un moft, e vorba de supravieţuire. Şi Europa are nevoie ca Ucraina să nu cedeze”

Acesta a mai arătat că „scrisoare a fost iniţiată săptămâna trecută de Guy Verhofstadt, colegul meu din Parlamentul European şi din grupul RENEW, după o amplă dezbatere pe care am avut-o în plenul Parlamentului European.

Noi, Parlamentul European, nu am votat descărcarea de gestiune a bugetului pe 2022 până când Consiliul European nu va lua act şi nu va trimite sisteme Patriot în Ucraina, atât de necesare în aceste zile. Consiliul European se reuneşte mâine şi poimâine, practic am vrut să dăm un semnal politic şi uman că Ucraina are nevoie de armament.

Ucraina cere de luni bune acest armament defensiv prin care să-şi apere populaţia, termocentralele, hidrocentralele, care vedem sunt continuu bombardate de ruşi.

Guy Verhofstadt a găsit această portiţă. El a găsit această chichiţă juridică, importantă din punctul nostru de vedere. S-a ridicat în plen, a avut această sclipire - Guy Verhofstadt este un om politic foarte bun, a fost premier timp de 10 ani în Belgia, este europarlamentar de 15 ani, din păcate nu va mai candida la alegerile din 2024. S-a ridicat în plen înainte să votăm descărcarea bugetului pe partea militară şi a propus Parlamentului să amânăm descărcarea bugetului tocmai ca să forţăm mâna Consiliului European să dea sisteme de apărare. Europa are aceste sisteme de apărare, avem suficiente încât am putea să donăm şi Ucrainei”.

Amânarea vizează doar bugetul european anual

Europarlamentarul român a explicat că nu este vorba de descărcarea bugetului multianual, pe 7 ani și că petiția este un mesaj politic foarte important transmis Consiliului European.

„N-am văzut agenda Consiliului European, însă noi speram că acest subiect se va dezbate, pe lângă criza din Israel. Din câte vedem, ruşii sunt în ofensivă în sudul Ucrainei şi în estul Ucrainei, la Bahmut, iar ucrainenii au nevoie de aceste sisteme. Nu e vorba de un moft, e vorba de supravieţuire. Şi Europa are nevoie ca Ucraina să nu cedeze.

Scrisoarea a mai fost semnată şi de alţi europarlamentari români: Mircea Hava (PNL) şi Dragoş Tudorache (REPER).